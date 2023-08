Chalupári, chatári, lyžiari, záhradkári. Sme národ, ktorý na aute oceňuje kufor viac, než je to bežné v iných krajinách. Sťahovanie masy ľudí v smere západ – východ a späť každý týždeň túto teóriu usilovne podporuje. A sú tu, samozrejme, dovolenky, na ktoré sa treba poriadne nabaliť, pre istotu od podlahy až po strechu.

Otvoríte zadné veko a sused uznanlivo kýva hlavou: „Tam sa toho zmestí! Aj práčku alebo chladničku by to odviezlo.“ Isto, dnes vám práčku kuriér privezie až pred prah domu, ale veľký kufor sa predsa vždy hodí. Naozaj? A práve tu prichádza k slovu jeden podstatný faktor. Objem je totiž jedna vec, užitočná hmotnosť druhá.

Užitočná hmotnosť (nazýva sa aj zaťaženie) je hmotnosť nákladu, osôb a pomocného či pracovného zariadenia prechodne aj nie pevne pripojeného. Ako potom smieme zaťažiť kufor? Koľko kilogramov môžeme maximálne naložiť do kufra, keď je kabína obsadená osobami? To nám žiadna z normovaných hmotností nehovorí, preto sme sa rozhodli, že to vypočítame.

Priemerný dospelý človek v EÚ váži približne 82 kilogramov. Väčšina automobilov je päťmiestnych, takže pri plnom využití sedadiel je v kabíne zaťaženie 410 kilogramov (v kategórii miniáut sme rátali so štvorčlennou posádkou – 328 kg). Túto hodnotu odrátame z užitočnej hmotnosti, a tak zistíme, koľko si ešte naša „rodina“ môže dovoliť nabaliť do kufra, aby neprekročila celkovú maximálnu povolenú hmotnosť vozidla. Jej prekračovanie je nielen nelegálne a trestá sa pokutami, ale spôsobuje aj zhoršenie jazdných vlastností, zvýšenie spotreby a má výrazný vplyv na opotrebúvanie, vznik porúch a skracovanie životnosti auta.

Do porovnania sme vybrali najpopulárnejšie modely na Slovensku z roku 2018 v každom segmente. Môže ísť o atraktívne jazdenky a práve po tých často siahajú rodiny, ktoré si potrpia na veľký batožinový priestor. Užitočnú hmotnosť sme vzťahovali k základnej výbave s najmenším motorom a základnou prevodovkou a pohonom. Prečo počítame so zaťažením kabíny piatimi dospelými cestujúcimi, keď obvykle cestujú maximálne rodičia s deťmi? Lebo piati (resp. štyria) dospelí na palube sú povolení.

Najprv zopár definícií

Čo nám hovorí pomer hmotnosti k objemu? Ide o hustotu materiálu resp. jeho mernú hmotnosť. Autá v našom porovnaní sme zoradili podľa takéhoto pomeru, aby sme vedeli, čo vlastne do ich kufra môžeme pri využití celého objemu nabaliť.

korok má hustotu 0,15 kg/l

hobliny majú hustotu 0,16 kg/l

drevené uhlie má hustotu 0,20 kg/l

jačmeň (zrno) má hustotu 0,60 kg/l

drevo (dub) má hustotu 0,63 kg/l

papier má hustotu 0,70 kg/l

voda má hustotu 0,99 kg/l

oceľ má hustotu 7,85 kg/l

Zaťaženie prepočítané na liter batožinového objemu menšie ako 0,2 kg znamená, že kufor je slabo využiteľný vo svojom rozsahu. Zaťaženie vyššie ako 0,3 kilogramu na liter znamená, že ani úplne nabitý kufor neohrozuje jazdné vlastnosti auta a len ťažko sa priblížite k prekročeniu celkovej hmotnosti. Z uvedeného vyplýva, že po nasadnutí plného počtu ľudí do kabíny sa kufor môže využiť len na ľahké materiály ako korok alebo drevené uhlie, maximálne zrno.

Následky preťaženia auta

Zaujímavý je fakt, že niektoré verzie kombi majú rovnaké užitočné zaťaženie ako sedany, z ktorých konštrukčne vychádzajú. Môžu odviezť väčší objem nákladu, ale vôbec nie väčšiu hmotnosť. Z porcie užitočného zaťaženia neustále ukrajujú moderné výdobytky na palube a celkovú hmotnosť si výrobcovia chránia.

Rastie aj hmotnosť posádky v kabíne, nakoľko každá generácia je ťažšia ako predchádzajúca, a mnohé autá sú päťmiestne len na papieri. V každom prípade si pozrite, akú celkovú dovolenú hmotnosť má vaše auto a odhadnite hmotnosť svojej rodiny aj batožiny. Nepreťažujete?

Pri preťažení vozidla musíte rátať so zhoršenými jazdnými vlastnosťami, s rýchlejším opotrebúvaním mechanických častí (hlavne bŕzd, pneumatík a tlmičov), zvýšenou hlučnosťou, väčšou spotrebou paliva, so zhoršeným komfortom pruženia až po deštrukciu podvozkových prvkov.

Nasleduje prehľad výsledkov testu pre jednotlivé segmenty. Uvádzané užitočné hmotnosti platia pre základné výbavy. Pri bohatších verziách sú menšie.

1. kategória: Miniautá

Kategória minivozidiel. Pri nich sa veľkosť kufra a ani užitočné zaťaženie neberú príliš do úvahy. Zaradili sme ich len na porovnanie. V ich prípade sme rátali „len“ so štyrmi pasažiermi v kabíne (328 kg), nakoľko päť dospelých môže kufor úplne deklasovať. Rozdiely v nosnosti kufra sa ukázali ako celkom výrazné.

Najmenší Volkswagen toho uvezie po plnom obsadení kabíny ešte 66 kilogramov Zdroj: redakcia AUTO BILD

Adam má menší kufor ako päťstovka alebo Citigo, ale odvezie viac kilogramov Zdroj: redakcia AUTO BILD

Malá päťstovka sa drží veľmi slušne, jej kufor sa dá dobre zaťažiť Zdroj: redakcia AUTO BILD

Mini Škoda má síce najväčší kufor v segmente, ale nedá sa veľmi zaťažiť Zdroj: redakcia AUTO BILD

Ak sú v kabíne štyria dospelí, do kufra si môžu položiť len kabelky Zdroj: redakcia AUTO BILD

Naša stanovená záťaž (328 kg) prekonáva užitočnú hmotnosť Ayga Zdroj: redakcia AUTO BILD

