40 000 eur nie je málo peňazí, hoci priemerná cena nového auta v roku 2022 bola 42 790 eur. V tejto cene sú však aj autá, ktoré v rôznych smeroch ponúkajú obzvlášť vysokú hodnotu za peniaze. Napríklad zábava z jazdy. Alebo priestor. Porovnávame deväť rôznych modelov v tejto cenovej kategórii.

BMW radu 2 Active Tourer

BMW radu 2 Active Tourer Zdroj: Auto Bild

To, že má BMW radu 2 Active Tourer má v názve nadužívanú hlášku Active, sa k autu vlastne vôbec nehodí. Pretože to nie je trendové SUV à la X1, hoci je na rovnakej platforme primárne s pohonom predných kolies, je to všestranne praktický a priestranný minivan. Konkurentmi sú Mercedes triedy B, Golf Sportsvan a Renault Scenic. V porovnaní s predchodcom, ktorý bol nahradený v roku 2022, je nová generácia o päť centimetrov dlhšia. Skvelé sú variabilné zadné sedadlá - operadlo je možné nastaviť v štyroch rôznych uhloch.

Bavori neponúkajú plne elektrickú verziu toureru – čo je jeden z technických rozdielov oproti sesterskému modelu X1. Oproti trendovému SUV ma Active Tourer šikmejšie čelné sklo, kvôli ktorému bolo možné použiť len head-up displej s vlastným premietacím sklíčkom. Napriek pohonu predných kolies sa BMW bez problémov dostáva na vrchol triedy, pokiaľ ide o jazdnú dynamiku. Jediné, čo je trocho horšie, je mierne otupené riadenie.

220i je v cenníku od 36 360 eur so živým trojvalcom s výkonom 170 koní, ktorý si v bežnom živote vystačí so siedmimi litrami benzínu na 100 km. Dvojspojka má tendenciu jazdiť trochu menej komfortne, ako podobný hydromenič.