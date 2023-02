O spoľahlivosti elektromobilov kolujú rôzne mýty. No tomu je koniec: americký Consumer Reports zosumarizoval, ako často sa kazia najpredávanejšie elektromobily na trhu.

Elektrické vozidlá majú menej pohyblivých častí ako autá poháňané spaľovacími motormi. Zástancovia elektromobility tvrdia, že táto mechanická jednoduchosť by mala časom viesť k vyššej spoľahlivosti. No história nás naučila, že elektronika sa kazí omnoho častejšie ako mechanika. Ako to je teda v skutočnosti? Odpoveď má americký Consumer Reports, ktorý sa pozrel na reálnu spoľahlivosť elektromobilov.

Metrika hodnotenia je v tomto prípade odlišná: magazín netestoval každé auto na trhu, ale namiesto požiadal svojich čitateľov, aby nahlásili problémy, ktoré mali za posledných 12 mesiacov. Vo výsledku sa tak do prieskumu zapojilo vyše 300-tisíc vozidiel vyrobených v rokoch 2000 až 2023. Elektromobily pritom predstavovali doteraz najväčšie percento skúmaných vozidiel.

Najčastejšie hlásene problémy súviseli s batériami, nabíjaním, elektromotormi, ale aj klimatizáciou a kúrením. Práve tie sú v elektromobiloch technicky odlišné od spaľovacích motorov.

Časopis pripisuje tento trend technologickej vyspelosti. Spaľovacie motory sú skôr evolúciou než revolúciou a ťažia z desaťročia vyvíjaných komponentov. Na druhej strane, elektromobily sú primárne postavené na úplne nových platformách a majú tendenciu predvádzať inovácie, ako sú najnovšie ovládacie prvky, informačno-zábavné systémy a podobne.

V rebríčku nižšie je zosumarizovaných 10 elektromobilov predávaných na trhu v Spojených štátoch od najmenej spoľahlivého po najspoľahlivejší. Bližšie údaje k problémom jednotlivých modelov zatiaľ nie sú k dispozícii. Modely sú hodnotené na stupnici od 0 do 100 bodov, pričom hodnoty od 41 do 60 predstavujú priemernú spoľahlivosť automobilov v danej kategórii. Hodnoty pod 41 znamenajú, že daný model bol menej spoľahlivý ako priemer a hodnoty nad 60 zasa hovoria o nadpriemernej spoľahivosti

10. Hyundai Kona Electric: 5/100

Hyundai Kona Electric Zdroj: Auto Bild

9. Chevrolet Bolt: 17/100

Chevrolet Bolt Zdroj: Chevrolet

8. Tesla Model S: 25/100

Tesla Model S Plaid Zdroj: Tesla

7. Volkswagen ID.4: 32/100

Volkswagen ID.4 Pro 4Motion na Islande. Zdroj: Volkswagen

6. Ford Mustang Mach-E: 35/100