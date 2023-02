Dôvod, pre ktorý vaše auto nejde rovno, ale ťahá do jednej zo strán, nemusí byť ihneď nejaká porucha. Ak takýto jav spozorujete, je na mieste všimnúť si, či je vozovka rovná, nie sú na nej vyjazdené koľaje, prípadne či nefúka silný bočný vietor, čo môže pomýliť váš úsudok. Tieto faktory môžu ovplyvniť ovládanie vozidla a nám navodiť nepríjemný pocit počas jazdy.

Koľaje na vozovke. Zdroj: Zemiar Jrtinlav

Mäkká pneumatika prichádza ako prvá možnosť. Ak nemáte auto vybavené snímačmi tlaku a teda vás na takúto skutočnosť neupozorní kontrolka, bude najlepšie zastaviť a skontrolovať si tlak v pneumatikách. Vizuálnou kontrolou môžete odhaliť defekt, ale aj podhustenú gumu. Výbava vozidla by mala obsahovať merač tlaku, ktorý nám poskytne jasný údaj o stave kolies.

Nedávna kolízia v podobe rýchleho vbehnutia do výmoľu, nárazu do obrubníku, alebo iné obdobné situácie, nám môžu spôsobiť narušenie geometrie. Tá určuje postavenie kolies k zvislej a vodorovnej rovine a je daná výrobcom. Ak sa zmení, ovplyvní to aj vedenie vozidla. O správnosti geometrie sa môžete presvedčiť v autoservise, čo je dobré aspoň raz do roka absolvovať.

Náraz, hoci sa môže zdať aj nepatrným, dokáže poškodiť aj iné súčasti podvozku a riadenia, čo to má za následok spomínané ťahanie vozidla do strany. Môže ísť o ohnuté rameno, tlmič pruženia, alebo spojovaciu tyč. Obzvlášť v zimnom období je pravdepodobnosť šmyku a následného stretu s prekážkou väčšia. Ak sa nám niečo podobné stane, je dobré si dať auto skontrolovať odborníkom.

Ilustračný obrázok, brzdový systém. Zdroj: Dreamstime

Brzdy môžu byť tiež príčinou toho, že vozidlo pri jazde vybočuje z priameho smeru. Takáto situácia môže nastať, ak sa nám brzdy "kusnú", čiže platničky nám trú o kotúč, aj keď momentálne nebrzdíme. Spojenie zimného obdobia, poškodených manžiet na brzdových valčekoch a soli, môže spôsobiť tento problém. Nadmerným trením vzniká teplo a vďaka nemu odhalíme, ktoré koleso má túto závadu.

