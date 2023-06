Bez kontroly pred jazdou to nepôjde

Ilustračná foto. Zdroj: Auto Bild

V prvom rade je potrebné vozidlo pred samotnou cestou skontrolovať a pripraviť. Buď môžete ísť do servisu, kde prehliadku vykonajú profesionáli, alebo to môžete skúsiť na vlastnú päsť. V tom prípade odporúčame skontrolovať naozaj všetko – pneumatiky, svetlá, no ujsť vašej pozornosti by nemala ani hladina oleja, chladiaca/brzdová kvapalina, stieracie lišty a brzdy.

Okrem toho sa uistite, že váš vodičský preukaz, technický preukaz vozidla a doklad o poistení sú platné a ľahko dostupné. Vaša lekárnička by mala byť tiež dobre vybavená. V neposlednom rade začnite cestu s plnou nádržou paliva, aby ste minimalizovali potrebu častých zastávok, najmä v odľahlých oblastiach.