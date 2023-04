Čistíte svoje auto často? Existujú vodiči, ktorí naň nedajú dopustiť a venujú mu maximálnu pozornosť aj niekoľkokrát do mesiaca. Sú však aj takí, pre ktorých je umývanie vozidla strata času a chcú ho vybaviť čo najrýchlejšie a najpohodlnejšie. Samozrejme, v takom prípade by optimálnym riešením bolo zavítať do špecializovanej firmy, ktorá sa umývaniu a čisteniu automobilov venuje.

Nie každý však chce do svojho auta investovať viac, než je nutné. Preto sa obľube stále tešia aj automatické portálové umývacie linky, ktoré síce vedia byť o niečo drahšie ako "wapky" v samoobslužných boxoch, no čistenie karosérie vybavia bez vašej účasti. Na čo si pri nich dať pozor a kedy treba spozornieť?

Nemecký ADAC radí, aby ste v prvom rade sledovali kvalitu a mieru starostlivosti o automatickú umývaciu linku, na ktorú so svojim autom chodíte. Aj vizuálne posúdenie stavu techniky vám môže prezradiť záujem majiteľa o kvalitu umývania. Ak je linka už na prvý pohľad zanedbaná, otočte sa a nájdite si inú. Práve takéto zariadenia totiž môžu poškodiť lak vášho auta kvôli nesprávne fungujúcej technike či zničeným kefám.

Stačí aj základný program

ADAC označuje za kľúčové predumytie vozidla, ktoré by malo byť vykonané dôkladne. Zvyčajne býva súčasťou umývacieho programu, no ak by to tak nebolo, spozornite. Mimochodom, podľa expertov z Nemecka vo väčšine prípadov na obyčajné umytie vozidla stačí základný umývací program.

Prémiové programy môžu priniesť lepšie výsledky najmä čo sa týka dlhodobejšej ochrany vozidla, poprípade dôkladnejšieho vyčistenia niektorých častí podvozka. Ak však chcete auto iba opláchnuť, v podstate si vystačíte s najlacnejším programom.

Nemecký autoklub ďalej upozorňuje, že je veľmi dôležité dodržiavať pokyny vyvesené pri vstupe do umývačky vrátane zatvorenia okien a strešných okien, sklopenia zrkadiel, uzamknutia palivovej nádrže, vypnutia stieračov a dažďových senzorov a deaktivácie funkcie automatického otvárania zadných dverí. Ak sa vám uprostred umývacieho programu začne otvárať kufor, môže to byť veľmi nepríjemná situácia.

Automatické umývacie linky často medzi vodičmi nemajú dobré meno a ja osobne taktiež chodím skôr do samoobslužných umývacích boxov. Treba však uznať, že tieto zariadenia majú aj výhody. Okrem časovej úspory a komfortu sa medzi ne ráta aj efektivita v oblasti využívania zdrojov. Automatická linka použije presnejšie množstvo vody či kozmetických prípravkov, než bežný človek na samoobslužnej autoumyvárke.

Objektívnymi nevýhodami tu sú už spomínané riziko poškodenia laku v dôsledku zanedbanej starostlivosti o linku. Dlhodobo však môže byť rizikom aj fakt, že automatická linka nevyčistí všetky miesta vozidla tak dôkladne, ako pedantný človek. Problém by mohol nastať aj vtedy, ak by veľmi znečistenému autu nestačilo bežné predumytie a zostali by na ňom špinavé miesta, ktoré by si následne vzali do parády kefy.

