Čoraz viac motoristov sa zaujíma o segment hybridných automobilov. Atraktívne vedia byť ako cenovo dostupné jazdenky z druhej ruky. Na Slovensku už viacero z nich kúpite aj s cenou pod 15 000 eur, pritom ide spravidla o dobre vybavené autá so samočinnou prevodovkou. Toto je 5 horúcich kandidátov.

Toyota Auris Hybrid

V hybridnom Aurise nájdete druhú generáciu techniky modelu Prius. Rozdiel je v tom, že na Aurise elektrifikovanú povahu takmer nevidieť, prezradí ho nanajvýš zopár nápisov či modrou podfarbené logo automobilky. Japonec so systémovým výkonom 100 kW (136 k) má dostatočné dynamické vlastnosti, no na CVT si človek, ktorý ju nezažil, bude zvykať.

Jazdené hybridy s cenou do 15 000 eur: Toyota Auris Hybrid. Zdroj: Auto Bild

O extra dynamiku sa tu stará najmä elektromotor, ktorý umožňuje bezemisnú jazdu až do rýchlosti 80 km/h. Tá trvá nanajvýš jeden či dva kilometre a potom sa malý akumulátor musí znova nabiť jazdou a brzdením, no vďaka častému nástupu elektromotora tu nie je nereálna spotreba okolo piatich litrov na sto kilometrov. Pri diaľničnej stotridsiatke možno rátať približne so šiestimi litrami.

Interiér Auri Hybrid je pekne uprataný, oplatí sa siahnuť najmä po faceliftovanom modeli, ktorý má vylepšené viaceré detaily v kabíne, ale napríklad aj bezpečnostné systémy či napríklad odhlučnenie. Benefitom modernizácie je napríklad aj 4,1“ farebný displej umiestnený medzi budíkmi, ale napríklad aj vylepšená svetelná technika v podobe príplatkových LED svetlometov.

S objemom batožinového priestoru na úrovni 360 až 1 200 litrov sa Auris radí za konkurentov, akými sú napríklad Volkswagen Golf či Opel Astra. Pre tých, ktorí vyžadujú väčší priestor, je tu však verzia “Touring Sports”, ktorá odvezie podstatne viac batožiny, ponúka totiž kapacitu 530 až 1 658 litrov. Ceny faceliftovanej Toyoty Auris u nás začínajú na hranici okolo 12 000 eur, pričom za kombi sa pripláca približne tisícka.