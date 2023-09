Ak hľadáte vozidlo, na ktoré sa môžete bez problémov spoľahnúť, s ktorým chcete odviezť ráno deti do školy, seba do práce a príležitostne na dovolenku, vo vašom hľadáčiku je zrejme nové auto.

Ale ak chcete od auta niečo viac (emócie, nejaký ten pôžitok z jazdy, prípadne silnú históriu), určite stojí za zváženie popozerať sa po zaujímavých jazdenkách, ktoré by vaše túžby mohli naplniť ešte viac. Pre zaujímavosť sme hľadali autá v cenovej kategórii, ktorá zodpovedá jednému z najlacnejších nových áut na našom trhu - Dacii Sandero. Ak by ste si ju totižto chceli kúpiť v "plnke", zaplatíte menej ako 15 000 eur. A všetci, čo si vážia každého eura vedia, že aj jazdenka v tejto hodnote môže byť veľkou výhrou. Ak ju nájdete samozrejme v dobrom stave.

Lexus IS

Rok výroby: 1999 až 2005

Cena: od 9 000 eur

Lexus IS Zdroj: FavCars

Prvý adept v našom rebríčku by zrejme nevyhral cenu krásy, no o to tu vlastne ani nejde. Pod nenápadným zovňajškom sa ukrýva hneď niekoľko pozitívnych vlastnosti, ktoré by vás mohli nadchnúť. Máme tu pohon zadných kolies, možnosť manuálneho radenia a takmer nezničiteľný motor 2JZ od Toyota. V podobnom znení sa nesie aj kvalitne spracovaný interiér.