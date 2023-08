Elektromobily sa cítia najpohodlnejšie pri každodennom dochádzaní: ráno do práce, ideálne dobiť u zamestnávateľa, večer späť domov a zapojiť do wallboxu, aby sa batéria cez noc znova plne nabila. Na druhej strane pri dlhších cestách, napríklad na letnú dovolenku, je nielen batéria elektromobilu, ale aj celá posádka vystavená skúške, pretože každá trasa, ktorá presahuje maximálny dojazd auta, si vyžaduje nabíjacie zastávky. Aké dlhé by mali byť intervaly medzi zastávkami nabíjania, aby ste v prípade potreby dokázali prísť na alternatívnu nabíjaciu stanicu? Sú všetky nabíjacie stanice na ceste do dovolenkovej destinácie funkčné? Čo robiť, ak sú všetky nabíjacie stanice v dosahu obsadené?

Kde nájdem prehľad všetkých nabíjacích staníc?

V zásade je dôležitá dobrá príprava. Tá zahŕňa nielen úplné nabitie elektromobilu na čas odchodu, ale aj dôkladné preskúmanie trasy. Etapy plánujte na základe skutočnej spotreby vášho elektromobilu. „Neberte si teda informácie od výrobcu, ale svoje skúsenosti z posledných ciest,“ radí poskytovateľ nabíjacej siete EnBW. Okrem toho by mal byť v batérii stále dostatočný dojazd, aby ste v prípade potreby mohli dôjsť na ďalšiu alternatívnu nabíjaciu stanicu.

Pri plánovaní v rámci Nemecka pomáha mapa nabíjacích staníc od Spolkovej sieťovej agentúry. Neustále sa aktualizuje a zobrazuje všetky verejné nabíjacie stanice bez ohľadu na poskytovateľa. V rámci celej Európy poskytuje prehľad spoločnosť Lemnet. Tu môžete dokonca zistiť, či je stanica obsadená alebo voľná.

Ani jedna z týchto máp neuvádza nabíjacie stanice Tesla – dokonca ani nabíjacie miesta, ktoré boli nedávno otvorené pre značky tretích strán. Každý, kto jazdí na Tesle, plánuje trasu zhruba pomocou mapy globálnej nabíjacej stanice amerického výrobcu. Tieto mapy sú vhodné na plánovanie ad hoc s niekoľkými zastávkami. Užitočná je aj aplikácia Tesla – ak nejazdíte na Tesle, zobrazia sa vám nabíjacie stanice, ktoré sú aktivované pre značky tretích strán. No dobrý projekt máp nabíjacích staníc máme aj na Slovensku, ktorý dokonca zahŕňa aj nabíjacie stanice Tesiel: https://nabijame.sk/ v spolupráci s portálom Môj Elektromobil a asociáciou elektromobilov SEVA.

Mapy Google ako alternatíva?

S funkciou vyhľadávania nabíjacích staníc elektromobilov prišiel aj Google v aplikácii Mapy. Ak zadáte hľadaný výraz „nabíjacia stanica pre elektromobily“, zobrazia sa príslušné verejné nabíjacie stanice v danej oblasti. Google Maps vám dokonca navrhne nabíjacie stanice pozdĺž zvolenej trasy.

Aplikácia aj desktopová verzia ponúkajú ďalšie podrobnosti: môžete zistiť, akú kapacitu nabíjania ponúka príslušná stanica, aké typy konektorov (typ 1, typ 2, CCS, CHAdeMO) a koľko slotov má byť k dispozícii. Google tiež oznamuje, koľko nabíjacích miest je momentálne voľných. V niektorých krajinách je k dispozícii aj funkcia filtrovania podľa typu zástrčky.

V prípade potreby Google naviguje priamo k požadovanej nabíjacej stanici. Bohužiaľ táto funkcia nie je dokonalá, takže systém nerozlišuje medzi supernabíjačkami Tesla len pre bežných zákazníkov a tými pre všetkých. Ak sú Mapy Google integrované v navigačnom systéme pre elektrické auto, dokáže aplikácia brať do úvahy aj úroveň nabitia batérie. Ak dojazd nepostačuje na plánovanú trasu, Google navrhne zastávky nabíjania po ceste. Čas nabíjania sa potom automaticky pripočíta k trvaniu jazdy.