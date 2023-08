Odkiaľ pochádzajú, čo v nich je a ako sa vyrábajú? Základ CNG sa získava zo „studní" so zemným plynom a LPG je automaticky vygenerované pri extrakcií zemného plynu zo zdroja. Ide tak vlastne o vedľajší produkt. CNG obsahuje ako energetickú zložku metán, LPG zas propán a bután. Do palív sú pridávané ďalšie zložky (najčastejšie etánetiol), ktoré umožňujú čuchom identifikovať úniky plynov. Samotné palivá sú však bez zápachu. Obe palivá sú využívané na pohon automobilov, no môžu slúžiť aj na kúrenie či varenie.

Skvapalňovanie zemného plynu (vlastne výroba CNG) sa deje pri tlaku približne 200 až 248 barov a je potrebná aj veľmi nízka teplota: -164 °C. U LPG stačí radikálne nižší tlak - len 1,7 až 7,5 baru pri teplote 15 °C.

Ilustračná snímka. Zdroj: CNG Slovensko

Vozidlá vybavené LPG majú zakázaný vjazd do podzemných garáží.

Čo sa emisií pri ich spaľovaní týka, u oboch vzniká celkovo menšie množstvo emisií ako pri benzíne a nafte. CNG je na tom o niečo lepšie ako LPG. Výhodou je aj vyššie ekvivalentné oktánové číslo v porovnaní s benzínom (LPG 100, CNG 130). Z hľadiska bezpečnosti je výhodnejšie CNG. Je ľahšie ako vzduch a rýchlo sa pri úniku rozptýli vo vzduchu. LPG je ťažšie ako vzduch, a tak je kumulované pri zemi vytvárajúc tak oveľa väčšie nebezpečie vzplanutia. Preto majú vozidlá vybavené LPG zakázaný vjazd do podzemných garáží.

Cenovo vedie väčšinou CNG, čo sa ceny za rovnaký objem týka. Oproti LPG má však dva krát nižšiu hustotu energie, a preto je v konečnom dôsledku výhodnejšie LPG. Závisí ale aj od konkrétnej čerpacej stanice. Palivá nie je možné bez úprav zamieňať. Avšak pri pridaní vzduchu do LPG v pomere 60:40 v prospech LPG vzniká plyn označovaný SNG (Synthetic Natural Gas). Ten je možné použiť v aute prispôsobenom pre CNG. Spotreba plynu je o niečo vyššia ako pri použití benzínu, no je vynahradená nižšou cenou paliva.

Zdroj: Shutterstock

Na plyny je bežne a relatívne jednoducho možné prerobiť benzínové autá. Zároveň sa však dajú prispôsobiť na jazdu na plyn aj naftové autá. Napríklad po Bratislave jazdí množstvo autobusov využívajúcich práve CNG. V prípade naftového motora u autobusov či nákladných vozidiel, ktorých motory operujú medzi 1200 - 1800 otáčkami (tzv. vysokorýchlostná konverzia), sú však obe palivá vo valci väčšinou miešané. U osobných naftových áut úprava na jazdu na plyn väčšinou nie je dostatočne rentabilná a vyžaduje si často relatívne radikálne zásahy do motora.

Úprava benzínového auta pôvodne neprispôsobeného na jazdu na jeden z plynov je možná u väčšiny áut a jej cena sa pohybuje u prerábky takého štvorvalca od 850 eur, ale samozrejme záleží, kde a na akú firmu natrafíte. Pri prerábaní na pohon plynom sa inštaluje do auta tzv. splynovač. Auto naštartuje na benzín a po zahriati motora systém automaticky prepína na plyn. Prechod na plyn je veľmi hladký, častokrát to motorista ani nespozoruje. Má v dosahu malý prepínač, na ktorom je aj ukazovateľ zásoby paliva LPG. Ak sa minie plyn, systém počas jazdy automaticky prepína na benzín. Pípnutím prepínač upozorní vodiča na zmenu paliva. Potom stačí natankovať plyn do nádrže. Palivo si vie vodič prepínať aj manuálne.

Ilustračná snímka. Zdroj: Auto Bild

U CNG je táto suma kvôli potrebe pevnejšej nádrže citeľne vyššia, niekedy 2 až 3 krát. V aute po konverzii pribudne ďalšia nádrž (väčšinou v batožinovom priestore alebo namiesto rezervy znižujúc tak jeho využiteľný objem). Po inštalácií podlieha konverzia pravidelnej kontrole bez vykonania ktorej nie je auto spôsobilé na jazdu po cestných komunikáciách. Kontrola môže byť vyžadovaná aj raz ročne alebo každých 10 000 km.

Existuje množstvo typov splynovačov v závislosti od auta a použitej technológie. Najjednoduchšie na prerobenie sú staršie autá s karburátorom, komplikovanejšie môžu byť prestavby prvých mechanických vstrekovaní (napr. Bosch K-Jetronic). Tankovací otvor sa v autách vybavených úpravou na plyn od výroby najčastejšie nachádza vedľa otvoru do nádrže s klasickým palivom. Pri dorobení nádrže môže byť tiež vedľa klasického hrdla no aj v zadnom nárazníku či inde.

Ilustračná snímka. Zdroj: Auto Bild

Tankovanie palív by malo prebiehať zriadencom čerpacej stanice, no na niektorých miestach vás nechajú natankovať si. Pri zlom nasadení môže totiž časť plynu aj uniknúť. Čo sa siete čerpacích staníc LPG a CNG na Slovensku týka, hustotou siete vedie LPG, no sieť CNG sa rozširuje, ale pomalým tempom. Stále predstavuje len zlomok siete LPG staníc. Pred kúpou alebo prerábkou takéhoto auta preto treba zvážiť, či vôbec máte v dosahu nejakú čerpaciu stanicu.

