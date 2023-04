Čas stanovený na prezúvanie letných pneumatík za zimné, na Slovensku nie je presne daný. Zimné obutie musí byť na aute prítomné, ak sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu. Ak je asfalt už príliš teplý, pneumatiky sa rýchlejšie opotrebovávajú a môžu byť aj nebezpečné, pretože sa na ceste môžu šmýkať. S prezúvaním preto netreba dlho otáľať.

Kamienky uviaznuté v dezéne pred uskladnením povyberajte. Zdroj: Radovan Stoklasa

Uskladnenie pneumatík má svoje postupy. Hlavný rozdiel spočíva v tom, či sú obuté na diskoch, alebo nie. V oboch prípadoch je pred ich uložením potrebné umytie od nánosov nečistôt a soli. Nezabúdajte očistiť aj ráfiky, hlavne z vnútornej strany, ale aj okolie ventilov. Vodné je aj povyberať kamienky, ktoré zostali uviaznuté v drážkach dezénu.

Trh ponúka prípravky na konzerváciu, ktorými očistené plášte nastriekate. Zabezpečujú ich ochranu počas doby, kedy budú uložené čakať, kedy nastane ich čas. Existujú tiež prípravky na ošetrenie diskov. Ak sú pneumatiky obuté na diskoch, ideálne ich ukladajte tak, aby boli na zemi na plocho po obvode (do komína), aby sa nezdeformovali. Počas roka ich poradie poprehadzujte, aby spodná neniesla neustále celú záťaž.

Plášte samotné, by ste mali naopak skladovať v stoji, čiže dezénom k zemi. Tu totiž môže dôjsť k deformácii hlavne, ak by boli obvodom kolmo k podlahe. Taktiež je potrebné ich občasné pretočenie, aby nedochádzalo k preležaninám. Ak ide o miesto, mal by to byť suchý tmavý priestor, mimo dosahu tepelných zdrojov, ako je radiátor, alebo kotol.