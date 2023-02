Meranie brzdovej kvapaliny je súčasťou STK a patrí k podstatným bodom tejto kontroly. Ak je jej stav nevyhovujúci, vozidlo nie je spôsobilé do premávky.

Prevádzkové kvapaliny vo vozidle sú buď také, ktoré zvyčajne stačí iba dolievať, ako napríklad voda do ostrekovačov. Potom sú také, ktoré podliehajú opotrebovaniu a je nutné ich v určitých intervaloch vymieňať. K takým patrí aj brzdová kvapalina, neoddeliteľná súčasť brzdového systému (dnes aj spojkového). Jej dostatočné množstvo, ako aj potrebná kvalita, je pri brzdení dôležité.

Brzdová kvapalina. Zdroj: Nina Pánska

Úloha brzdovej kvapaliny je prenášanie sily prostredníctvom tlaku. Pri stlačení brzdového pedálu pôsobíme na piest brzdového valca, ktorý vytvára tlak a tým aj brzdný účinok. Tlak hydraulickej kvapaliny pôsobí na brzdové platničky (alebo čeluste), ktoré sa pritláčajú o kotúč (alebo o bubon). Pri tomto procese vzniká veľké teplo, v dôsledku čoho brzdová kvapalina degraduje.

Vlastnosť, ktorá značne ovplyvňuje kvalitu kvapaliny je, že je hygroskopická. Znamená to, že na seba viaže vlhkosť, napríklad zo vzduchu. Z toho vyplýva, že pri manipulácii s ňou, musíme dbať na jej uzatváranie. Na zistenie množstva vody v nej a celkovej kvality, slúži prístroj na meranie bodu varu. Čím obsahuje viac vody, tým je brzdný účinok horší.

DOT na brzdovej kvapaline predstavuje medzinárodnú špecifikáciu, ktorá označuje jej kvalitu a použitie. V minulosti sme poznali viacero DOT označení. Dnes v nových vozidlách, v dôsledku vyššieho výkonu, účinnejších brzdných systémov a teda aj vyššieho prehrievania kvapaliny, tým aj vyšších nárokov na ňu, sa využíva takmer vždy DOT 4.

Nádoba na brzdovú kvapalinu. Zdroj: Nina Pánska

Vozidlá v motoršporte využívajú ešte kvalitnejšie kvapaliny s vyšším bodom varu. Interval na výmenu pri nových vozidlách je zvyčajne 3 roky, potom ideálne každé dva roky. Na vzhľad by mala byť číra, pokiaľ je tmavá až čierna, znamená to že obsahuje už veľa usadenín z gumových povrchov a malo by čím skôr prísť k jej náhrade novou náplňou.

Mohlo by vás zaujímať: