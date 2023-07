Sedadlo vodiča a jeho jednotlivé časti by mali byť nastavené tak, aby šoférovi umožňovali bezpečné riadenie vozidla a výhľad z neho. V neposlednom rade je potrebné brať do úvahy aj pocit pohodlia, aby šoférovanie nebolo kŕčovité a aby nebolo pre telo záťažou. Obzvlášť pre chrbticu je dlhé sedenie namáhavé a preto by sme jej to mali čo najviac uľahčiť.

Suzuki S-Cross Elegance 1,4 l Boosterjet Mild Hybrid 4WD 6MT Zdroj: Nina Pánska

Chrbtica

Vodič by sa za volantom mal cítiť komfortne a preto je dôležité, aby bolo sedadlo pre chrbticu oporou. Hlavne pri dlhších jazdách máme tendenciu zošmyknúť sa nižšie a zaťažovať aparát neprirodzenými polohami. Takéto dlhodobé konanie môže za sebou zanechať dlhodobé následky. Neexistuje všeobecný typ nastavenia pre každého, pretože sa treba odvíjať aj od konkrétnych proporcií postavy.

Prestávky sú pri cestovaní na dlhé hodiny nevyhnutné, uštedríte tak oddych hlave aj telu. Tlak pri sedení vyvíjaný na medzistavcové platničky uvoľníte napríklad niekoľkominútovými prechádzkami, telo potešia aj jednoduché cviky ako napríklad drepy, či strečing. Organizmus sa tak prekrví, prekysličí a ďalšie pokračovanie bude zasa na čas príjemnejšie.