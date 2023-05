Aj napriek nepriaznivému počasiu, ktoré aktuálne vládne asi po celom Slovensku, nastalo pre auto ďalšie ročné obdobie, kedy si zaslúži vašu starostlivosť. Ani sa nenazdáte, a príjemné jarné počasie sa veľmi rýchlo prehupne do horúčav, ktoré môžu zaťažiť nielen ľudský organizmus, ale aj ten oceľový na štyroch kolesách.

V tomto období by ste sa mu preto mali povenovať o čosi dôkladnejšie. Niektoré úkony dokážete zvládnuť aj sami, iné si zasa vyžadujú prehliadku v servise. Ak budete mať šťastie, možno práve v tomto období narazíte na servis, autorizovaný alebo neznačkový, ktorý vám ponúkne cenovo zvýhodnený servisný balíček zameraný na údržbu po zime. Na čo by ste sa ale po zime mali zamerať vy?

Umytie je základ

Nezabudnite auto dôkladne umyť! Zdroj: Photo by Zulfahmi Khani on Unsplash

Samoobslužné autoumyvárky v posledných dňoch zažívajú nával vodičov, ktorí využívajú pekné počasie a po zime dávajú svoje autá do poriadku. A to je dobre. Mnohí však zabúdajú na jednu dôležitú časť automobilu - jeho podvozok, iní mu zasa majú tendenciu dopriať príliš intenzívnu a de facto nesprávnu starostlivosť. Treba podvozok naozaj čistiť? Áno, odporúča to prakticky každý zdroj, ktorý sa týka umývania automobilov. Kombinácia posypovej soli a dlho ukladanej špiny môže byť ideálnym prostredím pre vznik hrdze, ktorý sa dal oddialiť.

Pozor na to, kde sa rozhodnete auto umyť. Automatické umyvárne majú rozhodne svoje čaro, nakoľko vyčistia auto za primeranú cenu a bez námahy. Prinášajú však aj určité riziká. To najdôležitejšie sa spája so starostlivosťou a údržbou, za ktorú zodpovedá prevádzkovateľ. Vo všeobecnosti platí, že najmenej škôd napáchajú čerstvo vymenené penové kefy. Uznávame však, že laik to v podstate nemá šancu rozpoznať.

Najväčšie škody však dokáže automatická linka spôsobiť na silno znečistenom vozidle. Vždy si voľte program, ktorý obsahuje aj predumytie alebo opláchnutie vozidla pred samotným čistiacim procesom. Otázka za milión ale znie, do akej miery je predumytie účinné. Ak je auto veľmi znečistené, nemusí to stačiť a rýchla rotácia kefy v kombinácii s prachom a blatom je účinnejšia než akýkoľvek brúsny papier. Pokiaľ si nie ste istí, radšej najprv vozidlo opláchnite ručne, napríklad, na wapke a až následne použite automatickú umyváreň.