Manuálna prevodovka. Zdroj: Filip Kadlečík

1. mýtus: Autá s manuálnymi prevodovkami sú úspornejšie

Realita: Na tvrdení, že autá s manuálnymi prevodovkami dokážu byť úspornejšie, môže byť zrnko pravdy. Najmä v prípadoch, keď sú vodiči zvyknutí jazdiť na čo najnižších otáčkach. Tak síce môžu usporiť decilitre paliva, no tento zlozvyk so sebou prináša aj potenciálne technické problémy spojené so samotným pohonným reťazcom.

Moderné samočinné prevodovky dosahujú poväčšine rovnakú efektivitu ako tie manuálne, v niektorých prípadoch dokonca aj lepšiu. Týka sa to najmä tých prevodoviek, ktoré ponúkajú podstatne vyšší počet rýchlostí, poprípade sú v nich zabudované podporné elektromotory či funkcie ako automatické plachtenie. V porovnaní s manuálnymi dosahujú vyššiu efektivitu aj v súčinnosti so štart-stop systémom, ktorý v ich prípade navyše zväčša pôsobí menej rušivo.