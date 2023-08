Overenie stavu vozidla na webe

Ilustračná foto. Zdroj: Auto Bild

Stav konkrétneho vozidla si dnes vďaka internetu môžeme jednoducho overiť pomocou webových stánok, ktoré ponúkajú informácie o tom, či bolo účastníkom havárie, alebo či nie je v pátraní. Okrem toho je možné vidieť aj sled pribúdania kilometrov počas rokov. Tieto služby síce bývajú spoplatnené, ale v porovnaní s cenou auta je výhodné použiť zopár euro na preverenie a predísť tak sklamaniu po nešťastnej kúpe.

Prvý dojem

Vzhľad toho vie o vozidle mnoho prezradiť. Ak na prvý pohľad vidno, že ide o zanedbaného a obúchaného jedinca dá sa predpokladať, že aj po motorickej stránke na tom bude rovnako. Naopak ak otvoríte motorový priestor a ten je vyleštený ako v novom aute, nemusí to znamenať iba to že bolo o auto príkladne starané. Môže ísť aj o to, že majiteľ alebo predávajúci túto časť pred predajom vyčistil, aby nebolo vidno mastnotu napríklad po úniku niektorej z kvapalín.

Lak karosérie

Pri pohľade zboku vidno štruktúru nástreku. V tomto prípade je krásne vidno takzvaný pomaranč. Zdroj: Nina Pánska

Havária by sa určite podpísala na exteriéri vozidla. Po dopravnej kolízii by prišlo k výmene dielov, alebo klampiarskym úkonom a novému nástreku. V drvivej väčšine sa striekaný diel mierne líši od originálneho laku. Buď ide o odtieň, alebo o jeho štruktúru. Ak sa prizriete bližšie napríklad k predným a zadným dverám, pohľad mierne zboku môže odhaliť rozdielnu textúru nástreku. Ak máte takú možnosť, požičajte si zariadenie na meranie hrúbky laku.

Hrúbka nástreku na karosérii by mala pri príbuzných dieloch korešpondovať. Príbuznými dielmi je myslené to, že budete merať hrúbku na predných a zadných dverách, nie dvere a strechu. Ak sa niekde nachádza badateľne väčšia vrstva, je pravdepodobné, že tento diel bol striekaný. Avšak takéto anomálie sa môžu vyskytnúť aj na novom aute priamo z fabriky a predávajúci o tomto fakte nemusí mať znalosť. Podstatné sú výrazné rozdiely hodnotách hrúbky.