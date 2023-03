Anketa: Koľko rokov majú pneumatiky, ktoré máte obuté na aute? Ani neviem. 0% Jeden až dva roky. 26% Tri až štyri roky. 12% Štyri až šesť rokov. 35% Viac než šesť rokov. 27% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Každý, kto si kupuje nový produkt, predpokladá, že je naozaj nový. No v prípade pneumatík to nemusí byť vždy pravda. Množstvo rozmerov a špecifikácií núti výrobcov aj obchodov k skladovaniu väčšieho množstva pneumatík. Dôsledkom je to, že sa často predávajú aj „odležané“ plášte. Na rozdiel od kvalitnej whisky to však u pneumatík nemusí byť práve najlepšie.

Musí kupujúci prijať pneumatiku staršieho dátumu výroby? Aký dátum výroby je vlastne ešte prijateľný? Na tieto otázky sa pokúšal nájsť odpovede nemecký autoklub ADAC. Podobne ako v Nemecku, ani u nás nie je zákonom stanovený limit týkajúci sa veku pneumatiky. Vo všetkých krajinách EÚ je určená iba minimálna hĺbka dezénu. U nás je to pre zimné plášte 3 mm a pre letné 1,6 mm.

Dátum výroby rozpoznáte veľmi jednoducho na bočnici pneumatiky. Určuje ho DOT kód, ktorý obvykle pozostáva z troch častí po štyroch znakoch. Pre motoristu je najdôležitejšia tretia časť, kde sú štyri číslice spravidla orámované oválom. Prvé dve číslice označujú kalendárny týždeň, druhé dve rok. Kód na našej fotografii (0314) znamená, že pneumatika bola vyrobená v treťom kalendárnom týždni roka 2014.

Táto konkrétna pneumatika bola vyrobená v 3. týždni 2014 Zdroj: Soňa Zverková

Podľa odborníkov táto konkrétna pneumatika je už takmer na maximálnej hranici použiteľnosti a takmer určite stratila viaceré zo svojich pôvodných vlastností. Ako je to možné?

Aj trojročné môžu byť „nové“

Čerstvá guma má najlepšiu priľnavosť. Pneumatiky však časom starnú v dôsledku fyzikálnych a chemických procesov, veľký vplyv majú poveternostné podmienky, napríklad UV žiarenie, vlhkosť a extrémne nízke alebo vysoké teploty. Pružnosť a priľnavosť pneumatiky sa po čase zmení, a to platí aj pre nové alebo málo používané plášte.

Preto je aj pri kúpe úplne novej pneumatiky veľmi dôležité skontrolovať dátum výroby a snažiť sa kúpiť čo najmladšiu. Pochopiteľne sa vám nemusí podariť nájsť pneumatiku, ktorá bola vyrobená v posledných mesiacoch, no aj nový plášť by nemal byť starší než dva roky. V opačnom prípade daný kus odmietnite prevziať a vyžiadajte si iný. Ak kupujete cez internet, pokúste sa pneumatiky reklamovať a žiadajte novší produkt.

Výrobcovia často argumentujú tým, že vzhľadom na množstvo rozmerov, variantov a špecifikácií sa opláca len veľkosériová výroba a len vďaka nej je možné zabezpečiť prijateľnú konečnú cenu. Preto za predpokladu správneho skladovania označujú aj trojročné pneumatiky za továrensky nové a do piatich rokov za nové. Podľa ich vyjadrenia pre ADAC je používanie takýchto plášťov bezpečné, i keď len počas kratšieho obdobia.

