Práca automechanika je sprevádzaná neustálymi hádankami. Treba mať fyzickú zdatnosť, ale bez logického myslenia to nejde. Množstvo laikov si myslí, že keď prídu do autoservisu, pracovníci jednoducho napichnú auto na diagnostiku, tá presne stanoví problém a oni ho potom už iba jednoducho vyriešia. Ani zďaleka to však nie je také jednoduché, ako sa môže zdať.

Vstup na pripojenie diagnostiky. Zdroj: Nina Pánska

Pripojenie diagnostiky k riadiacim systémom auta sa realizuje pomocou OBD konektora, ktorý sa nachádza vždy v interiéri, v blízkosti vodiča. Čím je vozidlo novšie, má v sebe aj viacero elektronických systémov a riadiacich jednotiek. Takéto vozidlo vie diagnostickému prístroju poskytnúť oveľa viac údajov, ako tomu bolo pri starších autách s jednoduchou elektronikou.

Typy prístrojov na vykonávanie diagnostiky sú rôzne. Existujú univerzálne, pre použitie na širokú škálu značiek, alebo koncernové, ktoré sa špecializujú na vozidlá patriace do danej skupiny. Servisy, ktoré sa zameriavajú prevažne na jednu značku využívajú hlavne koncernové, ale autoservisy, ktoré sa venujú autám rôznych výrobcov, sa nezaobídu bez univerzálnych.

Jazyk je tiež jedným z podstatných bodov, no žiaľ slovenčina málokedy patrí medzi podporované jazyky. Preto treba mať aj určitú slovnú zásobu v cudzej reči. A čo sa teda z prístroja dozvieme? Diagnostiky okrem iného ponúkajú funkciu skutočné hodnoty, ktoré pri bežiacom motore vedia načítať množstvo zaujímavých informácií, ako napríklad otáčky, alebo teplotu motora, množstvo nasávaného vzduchu, tlak turba a iné.