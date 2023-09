Automobilky v snahe vyhovieť čoraz prísnejším emisným normám púšťajú do sveta malé motory. Ak však chcú zachovať výkon, bez turbodúchadla sa nezaobídu. V súčasnosti už prakticky nenájdete nový model s atmosférickým motorom pod kapotou.

Na internete možno nájsť množstvo článkov a videí, ktoré radia, ako správne jazdiť s prepĺňaným motorom. Nanešťastie, mnohí laickí vodiči tieto články nečítajú alebo ich videá nezaujímajú. Čo na to hovoria samotné automobilky? Znamená nedodržiavanie ich rád poškodenie motora alebo sú všetky tipy vzhľadom na rozvoj technológií zastarané?

Ilustračná snímka. Zdroj: Pixabay

Vo všeobecnosti automobilky zdôrazňujú, že moderné vozidlá sú testované až do extrémov a bežný vodič v podstate nemá ako zničiť prepĺňaný motor. V prípade starších vozidiel je väčšina tipov a rád užitočných, no súčasné softvérom riadené systémy už dokážu zvládnuť takmer všetky bežné situácie, do ktorých sa motorista môže dostať. Automobilky preto nedávajú žiadne špeciálne rady. Všetky tipy sa riadia jedným základným pravidlom: primerane sa starajte o svoje vozidlo.

Technológia napreduje a autá sú čoraz komplikovanejšou kombináciou techniky a komplexných mechanických komponentov, ktoré si vyžadujú pravidelnú údržbu. Podrobnosti sa uvádzajú v príručke ku každému autu, i keď si vieme predstaviť, že väčšina motoristov si ju vôbec neprečítala. Základné pravidlá ale platia bez ohľadu na vek vozidla: dodržiavajte servisné intervaly a pravidelne kontrolujte a meňte prevádzkové kvapaliny.

O niečo odlišný názor zastáva Ricardo Martinez-Botas, profesor na fakulte strojného inžinierstva na londýnskom Imperial College a jeden zo svetovo uznávaných odborníkov na technológiu prepĺňania. Podľa neho síce súčasná technológia umožňuje vodičom len jazdiť a o viac sa nestarať, no len pod jednou podmienkou: nesmie dôjsť k odchýlke od štandardu. Inými slovami, auto a motor sa musia používať spôsobom, ktorý predpokladali konštruktéri.

Ilustračná snímka. Zdroj: Pexels

„Riadiace systémy motora a jeho súčasná konštrukcia sa postarajú o všetko,“ povedal pre britský portál Autocar. „Ak však systém upravíte, okamžite sa mení navrhovaný zámer a vy ste zodpovední za používanie zariadenia mimo zamýšľaného rámca. Ak čokoľvek zmeníte, musíte byť mimoriadne opatrní.“ Ako príklad uvádza mapu motora, ktorá bola vyvinutá pre daný motor. „Ak zmeníte typ oleja alebo do systému pridáte aditíva alebo vykonáte zmeny v riadiacej jednotke, nikto vám nezaručí spoľahlivosť stroja, nakoľko vývojár ho netestoval s takýmito zmenami,“ varuje Martinez-Botas.

Ak chcete čokoľvek zmeniť na prepĺňanom vozidle, musí to urobiť odborník. „Pokiaľ niečo zmeníte bez dôkladných znalostí o možných dôsledkoch, tieto zmeny môžu byť extrémne škodlivé,“ upozorňuje profesor. „Valce budú vystavené oveľa väčším tlakom a ako prvé sa poškodia piestne krúžky. Ak však urobíte zmenu s profesionálnymi znalosťami a overíte si, že mapovanie je v poriadku, nič vám nehrozí. Ide však o veľmi komplikovaný proces.“

Na ďalších stranách nájdete 5 tradičných rád, ktorými sa môžete riadiť...