Ak chcete spoľahlivé auto, dlhoročná povesť vás nasmeruje k vozidlu japonskej výroby. Z krajiny vychádzajúceho slnka pochádza mnoho skvelých áut, ktoré vydržia stovky tisíc kilometrov bez výraznejších problémov. Čo ak však máte náladu na niečo s trochou európskeho vkusu? Moderné autá z Talianska a Francúzska už nie sú také nespoľahlivé, ako pred niekoľkými rokmi.

Čo však, ak k podmienkam prihodíte túžbu po zážitku za volantom? Nuž, na modernom trhu sa vám situácia skomplikuje, ale našťastie v histórii európskych automobiliek existuje viacero modelov, ktoré tieto podmienky spĺňajú. Tu je napríklad 8 modelov, ktoré stoja za zváženie.

BMW Z4

BMW Z4 M40i. Zdroj: Filip Kadlečík

Najnovšia generácia BMW Z4 zdieľa techniku s legendárnou Toyotou Suprou. To znamená, že trochu japonského nádychu predsa len dostanete. No napriek tomu so sebou prináša typickú charakteristiku modelov BMW. K dispozícii je ešte stále aj s radovým šesťvalcom. Jediným problémom môže byť vyššia obstarávacia cena.