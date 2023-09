Zapnete si klimatizáciu a tým to hasne? Nie tak celkom. Pri používaní klimatizácie by ste si mali dať pozor na pár vecí, aby sa vzduch optimálne ochladzoval a klimatizácia sa nepoškodila.

Každé leto si mnohí vodiči užívajú chladivý vánok z prieduchov klimatizácie. A zároveň sa takmer žiadnemu inému systému v automobile nevenuje tak málo pozornosti. Aj pri klimatizácii je potrebné venovať pozornosť niekoľkým veciam, aby fungovala optimálne. Tu je 8 najčastejších chýb, ktorých sa vedomky či nevedomky dopúšťa azda každý vodič.

1. Spoliehame sa len na klímu

Nasadnúť do auta a ísť, klimatizácia sa postará o všetko ostatné, no nie? Nuž, nie je to úplne tak. Rovnako, ako ostatné komponenty v aute, aj klimatizácia si zaslúži z času na čas pozornosť. V lete jej môžete život aspoň trochu uľahčiť krátkym otvorením všetkých dverí pred vyrazením, aby z interiéru unikol ohriaty vzduch. Pomáha aj parkovanie v tieni či tieniče na prednom okne. Hoci na autách vyzerajú pomerne vtipne, no chránite pre slnkom aj povrchy, ktorých sa pri jazde dotýkate, ako volant či riadiaca páka. A každý z nás vie, aké nepríjemné je držať rozžeravený kúsok kovu v ruke.