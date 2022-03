Mnohí vodiči robia celý rad chýb, či už z nevedomosti alebo pre nezáujem. Je to škoda, nakoľko auto patrí medzi nemalé investície a podľa zdravého rozumu je potrebné sa o investíciu starať. Aspoň tak, aby sa minimalizovala nielen strata hodnoty, ale aj náklady na opravy. Niektoré škody sú totiž zbytočné. Ponúkame prehľad veľmi častých prehreškov, nad ktorými srdce fanúšika zaplače. A peňaženka daného vodiča v podstate tiež.

1. Státie so zaradeným rýchlostným stupňom

Volkswagen Taigo 1.0 TSI G6 R-Line. Zdroj: Filip Kadlečík

Niektorí vodiči skrátka nie sú ochotní vyradiť rýchlosť a pustiť spojku bez ohľadu na to, či stoja v križovatke alebo v kolóne. Dlhé sekundy či minúty stoja na spojke, ktorá dostáva poriadne zabrať. A podobný postup aplikujú aj v kopci. Pokiaľ spojku v kopci používajú namiesto brzdy, či už hlavnej alebo ručnej, môžu ju spáliť rýchlejšie, než by bolo milé. Práve vyšliapnutie spojky zaťažuje celý mechanizmus a čím dlhšie to trvá, tým rýchlejšie sa opotrebuje. Takéto namáhanie môže viesť k zrýchlenému opotrebovaniu ložiska, lamely či poškodeniu pružiny prítlačného taniera.

Spojka je pritom veľmi robustná. Pokiaľ nevydrží ani prvých 100 000 km, chyba bude najskôr vo vodičovi. Drahé sú nielen samotné diely, kompletná spojková sada vychádza na niekoľko stoviek eur. A keďže pri oprave spojky neraz musí ísť von celý motor, asi nemusíme vysvetľovať, že cena práce bude poriadne vysoká.