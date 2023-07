Ako automobilových nadšencov nás to prirodzene ťahá k veľkým motorom s čo najväčším objemom a počtom valcom. Športové autá si často spájame s veľkými V8, ktoré hltajú litre benzínu. K superšportom potom automaticky patria kričiace V10 alebo V12. Niektorí z nás sú dokonca ochotní uspokojiť sa s turbom preplňovanými V6, no čokoľvek pod štyri valce považujeme za absolútne rúhanie.

No downscaling je realitou už nejaký ten piatok. A hoci nám je ťažko sa s tým zmieriť, faktom je, že menšie motory, ktoré sú skombinované s viacstupňovým prepĺňaním a istou mierou elektrifikácie, so sebou prinášajú okrem iného aj niekoľko výhod. Koniec koncov, aj Mercedes-AMG sa zbavil V8 v prospech najsilnejšieho produkčného štvorvalca v najnovšej generácii C63. My sa však v tomto rebríčku pozrieme ešte nižšie - na nenávidené trojvalce.

Toyota Yaris GR

Toyota Yaris GR Zdroj: Toyota

Tento Yaris, ktorý bol pôvodne vyvinutý pre účasť v šampionáte WRC, je prvým modelom Toyoty, kde automobilka experimentovala s produkčným výkonným trojvalvom. Má objem 1,6-litra a dopĺňa ho impozantný pohon všetkých kolies a šesťstupňová manuálna prevodovka. Zmena pravidiel šampionátu však Toyote prekazila plány, a tak sa Yaris dostal do produkcie.

Malý motor dosahuje slušný výkon 192 - 200 kW (261 - 272 koní) a 360 - 370 Nm v prevedení GRMN. Napriek trojvalcu je schopný zrýchliť na stovku pod šesť sekúnd a maximálnu rýchlosť dosahuje 232 km/h. Yaris GR je tá pravá vrecková raketa, ktorú navyše prostredníctvom programu Toyota Kinto Factory môžete neustále vylepšovať počas celého života. GR Yaris je dôkazom toho, že aj trojvalce dokážu spoľahlivo produkovať obrovský výkon: istému austrálskemu úpravcovi sa nedávno podarilo vydolovať z Yarisu GR až 740 koní.