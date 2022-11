Odhadnúť dlhodobú spoľahlivosť áut je prakticky nemožné iným spôsobom, ako dlhodobým testovaním. No niektoré autá so sebou nesú problémy v podstate už od výroby. Pozrime sa na 10 áut na každý deň, ktoré vám budú z peňaženky ťahať stovky až tisíce eur.

Auto na každý deň by malo excelovať v jedinej funkcii: doviezť užívateľa spoľahlivo všade, kam potrebuje, a pritom za čo najmenej nákladov. To sa týka nielen nákladov na palivo, ale najmä na údržbu. No a toto je desiatka áut, ktoré práve v tej druhej časti zlyhávajú...

Peugeot 206

Peugeot 206 Zdroj: Peugeot

Na začiatku druhého tisícročia Peugeot s modelom 206 trafil klinec po hlavičke. Okrem obrovského úspechu a miliónom predaných kusov sa závodnému špeciálu darilo aj v rely šampionáte WRC. Vďaka tomu sme sa dočkali warm hatch verzie s prívlastkom GTi. Peugeot 206 priniesol mobilitu mnohým ľuďom, až sa takmer zdá nefér zaradiť ho do tohto rebríčka. No pravdou je, že kvalita spracovania bola relatívne nízka. A to až tak, že skôr ako motor, sa vám často rozpadla karoséria a interiér...