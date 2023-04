Autá v tomto zozname nepatria do kategórie vysnívaných plagátových áut. To ale ani zďaleka neznamená, že si v nich neužijete zábavu za volantom.

V histórii športových automobilov nájdeme obrovské množstvo "žijúcich" legiend, ktoré svojho času zdobili steny nejednej detskej izby. No po ich boku mnohokrát vznikali športové autá, ktoré síce boli vynikajúce, no keď sa po prvýkrát dostali na cesty, zatienili ich výkonnejšie a agresívnejšie vyzerajúce modely. A práve na tieto sa pozrieme v tomto rebríčku.

Pontiac Solstice GXP

Pontiac Solstice Zdroj: Pontiac

Pontiac Solstice nevyniká vzhľadom, jazdnou dynamikou alebo kvalitou interiéru, no považuje sa za jeden z najlepších malých roadsterov na trhu ojazdených vozidiel. Základná verzia Solstice mala nudný 2,4-litrový radový štvorvalec, no verzia GXP mala výkonnejší motor so športovejšie odladeným podvozkom.

Pod kapotou bol 2,0-litrový preplňovaný radový štvorvalec z Chevroletu Cobalt SS Turbo, čo znamená 260 koní a krútiaci moment 352 Nm prenášaný na zadné kolesá prostredníctvom 5-stupňového manuálu. Rovnako ako Cobalt, aj v prípade Pontiacu Solstice bolo k dispozícii továrenské zvýšenie výkonu na slušných 290 koní a krútiaci moment na 462 Nm.