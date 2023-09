Vlastniť kultové klasické auto je snom nejedného autíčkara. No návratom do reality sú často astronomické ceny áut, ktoré majú kultový, ba až legendárny status. V automobilovej histórii však vzniklo množstvo zaujímavých modelov, na ktoré sa dnes už zabudlo, no napriek tomu majú čo ponúknuť. Napríklad týchto 10 klasických áut, ktoré vás nemusia finančne zruinovať.

MGB GT/Roadster

MGB: Skutočný britský klasik, patriaci k tým, ktorí to vydržali najdlhšie. Na jeho tvári sa síce zopár šrámov od modernizácií podpísalo, charakter však nestratil. Dnes sa dá kúpiť už od necelých 12-tisíc Zdroj: Auto BILD

Tento šmrncovný roadster je jedným z najdostupnejších historických automobilov v domovskej Británii. Na trhu ojazdených vozidiel sa tam nachádza množstvo kúskov na výber, pričom cenovky začínajú už na hranici v prepočte 4-tisíc eur. V kontinentálnej Európe sú na tom ceny o čosi horšie, no schopné auto môžete vlastniť približne od 10-tisíc eur. Za relatívne málo peňazí tak môžete vlastniť kúsok motoristickej dizajnérskej prestíže: automobil navrhol samotný Sergio Pininfarina, ktorý je známejší vďaka spolupráci s Ferrari.