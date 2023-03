Automobilky možno budú môcť predávať vozidlá so spaľovacími pohonnými jednotkami aj po roku 2035. Naznačujú to informácie o novom stanovisku Európskej komisie.

Odpor niektorých členských krajín EÚ na čele s Nemeckom (vrátane Slovenska) sa pravdepodobne pretaví do nového návrhu ohľadom potenciálneho obmedzenia predaja nových automobilov so spaľovacím motorom v roku 2035. Uvádza to agentúra Reuters.

Podľa prvých informácií Európska komisia príde s návrhom, ktorý umožní predaj automobilov so spaľovacím motorom aj po roku 2035, avšak tie budú musieť byť vybavené špeciálnou technológiou, ktorá zaručí, že budú schopné spaľovať iba uhlíkovo neutrálne syntetické palivá a nie ich konvenčné alternatívy.

Zatiaľ je otázne, či by sa takéto technologické riešenie dalo aplikovať na už existujúce agregáty, alebo by bolo treba vyvíjať nové motory. V každom prípade, ak sa klebety potvrdia, znamená to, že nedávny vzruch okolo témy „zákazu spaľovacích motorov“ mal odozvu a zmysel.

V súčasnosti síce syntetické palivá sú pomerne drahé a nevyrábajú sa v množstve, ktoré by mohlo pokryť európsky dopyt, no 12 rokov nie je málo na to, aby v tejto oblasti nastal rapídny rozvoj. Napríklad také Porsche hovorí, že technologicky je na rozširovanie výroby pripravené. Po novinkách v európskej legislatíve sa navyše do tejto oblasti môžu pustiť aj ďalší veľkí hráči.

Navyše, ak by sa syntetické palivá naozaj rozšírili na masovú úroveň, nie je vylúčené, že by mohli pomáhať znížiť emisie aj v prípade automobilov, ktoré už jazdia po našich cestách. Viac svetla do tejto problematiky vnesie prebiehajúci samit krajín Európskej únie.

