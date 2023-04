Sir Jim Ratcliffe, skúsený obchodník a automobilový nadšenec, ktorý sa s ukončením výroby “starého” Defenderu nemohol zmieriť, sa pokúsil kúpiť licenciu a pokračovať v jeho produkcii. Anglická automobilka odmietla licenciu predať, a tak sa rozhodol postaviť si vlastné auto, ktoré vás odvezie všade tam, kde už väčšina dnešných áut nedôjde. A tak sa zrodil INEOS Grenadier.

Prvé vozidlo od novej značky INEOS nesie názov Grenadier. Symbolicky, podľa podniku na okraji Londýna, v ktorom Sir Jim Ratcliffe viedol s kamarátmi prvé debaty o svojej off-roadovej vízii. Projektom stavby a výroby nového auta, ktorý si vyžiadal stovky miliónov eur, bola poverená rakúska spoločnosť Magna Steyr, ktorá má s vývojom nových áut skúsenosti. Pre výrobu INEOS Grenadier sa novovznikajúcej automobilke podarilo kúpiť fabriku Mercedesu vo francúzskom Hambachu, kde prebiehala produkcia elektrického Smartu.

Pýtate sa, aký motor poháňa INEOS Grenadier?

Odpoveďou je BMW, ktoré zaručuje dodávku spaľovacích jednotiek pre INEOS Grenadier až do roku 2035. Na výber je overený rádový trojlitrový šesťvalec v benzínovom (212 kW, 450 Nm) alebo naftovom (185 kW, 550 Nm) vyhotovení. Prevodovka sa nemení, ide o osemstupňový automat ZF.

Až 90 % komponentov použitých pri výrobe nového európskeho off-roadu pochádza z Európy. Tlmiče pre Grenadier dodáva nemecká spoločnosť Bilstein, nápravy má na starosti firma Carraro, ktorá má skúsenosti aj s výrobou komponentov pre traktory a stavebné mechanizácie.

Dizajn auta je striktne funkčný, nakoľko Grenadier je to auto, ktoré v prvom rade potrebujete a v druhom rade chcete, lebo prináša presne to, čo fanúšikovia hard-core off-roadov žiadajú. Či už sú to náročné práce s drevom v lesnom teréne, výpravy za dobrodružstvom v každom počasí, alebo potrebujete ťahať príves s člnom. Grenadier čaká, kedy ho zapriahnete do nekomfortného prostredia a využijete jeho predpoklady klasického off-roadu s tuhými nápravami vpredu aj vzadu. K dispozícii máte stály pohon všetkých štyroch kolies s uzamykateľným medzinápravovým diferenciálom, ktorý je súčasťou štandardnej výbavy.

Grenadier prichádza s tromi konfiguráciami, jednou dvojmiestnou a dvomi päťmiestnymi - Utility Wagon a Station Wagon, pričom Utility Wagon je certifikovaný ako úžitkové vozidlo.

Dvojmiestne prevedenie poskytuje úložný priestor na ktorý sa zmestí štandardná europaleta (1 200 mm x 800 mm). Päťmiestna verzia Station Wagon kladie väčší dôraz na pohodlie pasažierov.

Ceny pre slovenský trh v čase uzávierky článku ešte neboli zverejnené. Z dostupných informácií, ktoré máme napríklad z Českej republiky alebo z Maďarska, kde už Grenadier pozná svojich budúcich majiteľov, ide o jednu z najlepších ponúk v off-road segmente na trhu.

Zákazníci majú k dispozícii bohatú ponuku doplnkov. V základnej ponuke sú dve edície - Grenadier Trialmaster a Fieldmaster, navrhnuté pre prácu a dobrodružstvá v prírode.

Na výber je variant s uzávierkami predného a zadného diferenciálu, zvýšeným nasávaním vzduchu, sekundárnou batériou a terénnymi pneumatikami BF Goodrich vo verzii Trialmaster, ktorá je stavaná na tvrdý offroadový terén alebo variant Fieldmaster so spätnou kamerou, elektricky vyhrievanými spätnými zrkadlami, pomocnými USB zásuvkami. Medzi ďalšie možné vylepšenia patria stropné safari okná, kožené čalúnenie, vyhrievané predné sedadlá či 17-palcové zliatinové disky s možnosťou selekcie na 18-palcové.

Interiér INEOSU Grenadier je svojou funkčnosťou a praktickosťou doslova očarujúci. Mechanické tlačidlá nájdete totiž aj na strope, čo tak trochu pripomína kokpit lietadla. Dokonca aj vybrané tlačidlá na palubnej doske majú podobné ohraničenie. Väčšina prvkov je analógových, nechýba však ani 12,3“ displej s multimediálnym systémom uprostred palubnej dosky.

Odkiaľ poznáte INEOS?

Za biznisom s miliardovým obratom, ktorý INEOS reprezentuje je najmä rozsiahle podnikanie v petrochemickom priemysle. INEOS Group dnes zahŕňa viac ako 35 podnikov v 29 krajinách po celom svete.

Vďaka tomu môže spoločnosť podporovať aj profesionálnych športovcov. INEOS poznáte z dresov cyklistov profesionálneho britského tímu INEOS GRENADIER, ale iste ste ho videli aj na kokpitoch F1 stajne Mercedes-AMG Petronas, ktorú reprezentujú Lewis Hamilton, George Russell a ako záložný pilot Mick Schumacher. Práve sedemnásobný majster sveta F1 Lewis Hamilton dostal ako jeden z prvých ľudí mimo konštrukčného tímu, možnosť otestovať INEOS Grenadier. Na uzavretých cestách a v lesnom teréne sa aj so zakladateľom automobilky Sirom Jimom Ratcliffom presvedčili o odolnosti a výborných jazdných vlastnostiach nového a predsa klasického off-roadu.

Grenadier sa predstaví na autosalóne v Bratislave

Na Slovensku je iba málo importérov a dílerov, ktorí majú skutočný vzťah k anglickým vozidlám a obzvlášť k off-roadom. Pri výbere svojho zastúpenia na slovenskom trhu si INEOS zvolil spoločnosť T.O.P. AUTO Bratislava s aktuálne už dvomi showroomami. Nové modely bude značka INEOS uvádzať na trh v moderných priestoroch showroomu Bory Lamač. Spoločnosť T.O.P. Auto Bratislava začala písať svoj príbeh už v roku 1994. Disponuje tak dlhoročnými skúsenosťami s dílerstvom, predajom aj autorizovaným servisom automobilov, pričom dôraz kladie na spoľahlivý a zodpovedný prístupom ku svojim klientom.

INEOS Grenadier bude predstavený najmä všetkým profesionálnym a pracovným skupinám, ktoré si pri výkone svojej profesie zakladajú na účelovosti a potrebujú vozidlo, na ktoré sa môžu spoľahnúť za každých okolností. Rovnako samozrejme fanúšikom výprav do prírody, poľovníkom či dobrodruhom, majiteľom koní a každému, kto potrebuje pracovné vozidlo, ktoré nepozná prekážky. A v neposlednom rade nie len v spoločnosti ale aj na mestských komunikáciách čoraz viac prevláda trend silných a úžitkových vozidiel, s ktorými sa bez obáv dostanete kamkoľvek. Štýlovo a bezpečne. netreba zabúdať, že v súčasnosti sa “pracovné” autá čoraz častejšie stávajú obľúbenými aj v meste,” uviedla Dominika Pastorová, marketingová manažérka spoločnosti T.O.P. AUTO Bratislava.

Spoločnosť T.O.P. Auto Bratislava sa tak zaradila medzi 160 predajných a servisných miest, s ktorými automobilka počíta po celom svete a vy si môžete model Grenadier obzrieť na autosalóne v bratislavskom výstavisku Incheba EXPO, ktorý začne 20.04.2023 a trvá do nedele 23.04.2023.

Myslí na budúcnosť

Vývojári už dnes hľadajú ekologickejšie riešenie pre pohon Grenadiera a pracujú na variante s palivovými článkami. Dá sa očakávať, že ponuka modelov Grenadier sa v blízkej dobe rozšíri. Začiatkom roka sa na zasnežených cestách Škandinávie realizovali prvé testy pripravovanej verzie pickup. Predná časť vozidla vyzerá takmer identicky, od C-stĺpikov nasleduje nakladacia korba. Po ukončení testov sa tak môžeme tešiť aj na verziu pickup.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA INEOS GRENADIER Motor :

Benzínový: 3.0 L BMW B58 I6 turbo

Naftový: 3.0 L BMW B57 I6 turbo

Prevodovka: ZF 8-rýchlostný automat

Rázvor kolies: 2 922 mm

Dĺžka: 4 896 mm

Šírka: 1 930 mm

Výška: 2 036 mm

Pohotovostná hmotnosť: 2 644 - 2 811 kg podľa modelu a výbavy

Predný previs: 887 mm

Zadný previs : 874 mm

Uhol nábehu : 35,5 °

Nájazdový uhol: 28,2 °

Uhol odchodu: 36,1 °

Stúpavosť : 45 °

Hĺbka brodenia: 800 mm

Scottish Car of the Year 2021 - najlepší dizajn

V decembri 2021 získal INEOS Grenadier svoje prvé ocenenie - víťazstvo v kategórii „Najlepší dizajn a inovácia“ na udeľovaní cien Scottish Car of the Year (SCOTY) 2021, ktoré sa konali v Edinburghu. Scottish Car of the Year organizuje a autá hodnotí Asociácia škótskych motoristických novinárov (ASMW).

RED BULL RING

V minulom roku sa Grenadier pripojil k 60 vozidlám, ktoré počas BMW Motorrad International GS Trophy sprevádzali jazdcov na motocykloch radu BMW GS pri zdolávaní divočiny Albánska, cez hory, údolia, rieky, lesy a pozdĺž pláží tejto málo prebádanej krajiny. Iba pred mesiacom (marec 2023) mladá automobilka informovala o ďalšom úspechu, Grenadier sa stal oficiálnym off-road partnerom na RED BULL RING v rakúskom Spielbergu.