Vlaňajší zisk spoločnosti Kia Slovakia by mal byť približne 170 miliónov eur.

Globálny automotive si vlani po čipovej kríze postupne začal zvykať na ďalšie ohniská problémov, ktoré vyplynuli z náhleho vojnového konfliktu na východe Európy. Napriek nim sa však aj slovenské výrobné podniky pomerne rýchlo prispôsobili novej situácii a dokonca niektoré museli výrazne preorientovať exporty. Informoval o tom TREND.

Automobilový priemysel bol dlhé roky pomerne strnulým segmentom s overenými dodávateľmi, spoľahlivým dopytom a znudený ľahkými ziskami. Potvrdilo sa však, že tí, ktorí sa rozhodli zásadnejšie zmeniť obchodné stratégie a čím skôr sa po roku 2020 pripravili na možné zmeny trhu, dnes zo svojich rozhodnutí profitujú.

Sú to tie podniky, ktoré ich materské koncerny a skupiny dostatočne zásobujú čipmi, hľadajú im nové odbytiská, nenútia ich do nežiadaných prerušení a trvalo potvrdzujú zlepšenia vo svojich výsledkoch.

Podľa analýzy TRENDU žilinská Kia aj vlani potvrdila výrazný rast tržieb a najnovšie ako jediná začína dýchať na krk bratislavskému Volkswagenu Slovakia, ktorý vlani dosiahol tržby 9,5 miliardy eur.

Nový rekord

Jediný európsky podnik juhokórejskej automobilovej skupiny – žilinská Kia Slovakia – má našliapnuté po vlaňajšku na ďalší rekord. Podnik doteraz neevidoval takmer žiadne výpadky na výrobných linkách, a to ani počas záveru pandémie či s príchodom vojny na Ukrajinu.

Čipová kríza sa ho akoby ani netýkala, čo potvrdzuje dôležitosť tohto podniku v materskej skupine. Správna obchodná stratégia, ktorej prioritou je udržiavať európsku divíziu v neustálom chode a pod minimálnym tlakom, sa vypláca.

A to potvrdzujú aj najnovšie výsledky za rok 2022. Tie síce žilinská Kia ešte oficiálne na Slovensku nezverejnila, avšak dajú sa vypočítať z výročných správ materskej skupiny Kia Corporation. A slovenský podnik podľa nich ťahá v Európe za dlhší koniec.

Zo získaných údajov vyplýva, že fabrika pri Žiline sa vlani v tržbách utrhla ostatným rokom, keď trvalo dosahovala výsledky na úrovni zhruba päť a pol miliardy eur. Podľa výročnej správy materskej spoločnosti a kurzovým prepočtom dosiahli vlaňajšie tržby viac ako 6,5 miliardy eur, čo je až o 22 percent viac než v roku 2021.

V minulom roku by po kurzovom prepočte mali aktíva žilinskej automobilky vzrásť o približne 15 percent na takmer 2,98 miliardy eur.

Hoci predvlani podobne úspešný rok podčiarkoval aj viac ako dvojnásobný čistý zisk podniku, v tomto roku podnik podľa prepočtov a údajov pôvodnej správy zaznamená jeho pokles na asi 170 miliónov eur.

Oproti roku 2021, keď zisk atakoval viac ako 220 miliónov eur, je to o pätinu menej. Žilinská fabrika však v minulom roku opäť výrazne investovala a rozširovala produkciu. Oficiálne hospodárske výsledky spoločnosť Kia Slovakia ešte na Slovensku nezverejnila a môžu sa v určitých odchýlkach od analýzy líšiť, prvotné čísla však naznačujú, že podnik má súčasnú výrobnú a obchodnou stratégiu v Európe nastavenú dobre.

Rusko ich stálo veľa

Tunajší podnik kórejskej značky pred konfliktom na Ukrajine exportoval vozidlá do 93 krajín a Rusku patrilo tretie miesto medzi exportnými destináciami s pomerne výrazným podielom.

Kým do prvého Spojeného kráľovstva smerovalo 14 percent exportu žilinskej fabriky, do Ruska, zhodne ako do Nemecka, išlo asi 12 percent produkcie. Podľa spoločnosti IHS Markit majú Hyundai a Kia, obe pod krídlami koncernu Hyundai Motor Group, druhú najväčšiu expozíciu na ruskom trhu.

Ich trhový podiel je 27,2 percenta. Prvým je Renault Group (39,5 percenta) a na treťom mieste Volkswagen Group (12,2 percenta). Preorientovanie sa na nové trhy a rýchle prispôsobenie sa situácii rozhodli o pozitívnych výsledkoch.

Nebyť vojnového konfliktu na Ukrajine, napredovala by žilinská Kia zrejme rovnakým tempom aj v tomto roku. Navyše značka aj vlani uviedla na trh ďalšie elektrické novinky a potvrdila svoje podiely na trhoch s elektrifikovanými vozidlami, keď pridala do portfólia napríklad plug-in hybridnú Kiu Sportage.

Doteraz sa s výrobou čisto elektrického modelu v Európe Kia neponáhľala. Krátko po začiatku pandémie takýto model na rok 2024 pre TREND avizoval bývalý šéf žilinského podniku Kyong-Jae Lee. Dnes je zrejmé, že sa aj tento míľnik posunie v čase o zhruba rok. Treba však dodať, že na Slovensku si na vlastný čisto elektrický model zatiaľ trúfli len Volkswagen a Stellantis.

Kia sa však v Európe naďalej drží viac pri zemi a snaží sa nabiehať na elektromobilitu postupne a skôr tam, kde treba. Výpadok na ruskom trhu by preto mohla pomerne rýchlo s terajším portfóliom dobehnúť aj inde.

Na fakt, že nové rozhodnutia, plány a postupy Kie firme fungujú, reagujú aj investori, keďže akcie spoločnosti Kia Motors Corporation od začiatku pandémie ako jedny z mála rástli a udržujú si stabilné a rastové úrovne.