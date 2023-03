Nemecký automobilový gigant Volkswagen (VW) je pripravený nasledovať príklad Tesly a výrazne znížiť ceny svojich elektromobilov. To naznačuje, že boj o globálnu dominanciu v segmente elektrických áut sa zintenzívňuje. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Volkswagen oznámil, že koncom marca začne predávať novú verziu svojho vlajkového modelu elektromobilu ID.3 za necelých 40 000 eur. To bude 3 000 eur menej ako súčasná cena tohto modelu, čím sa cena ID.3 vyrovná Modelu Y amerického konkurenta Tesla.

Experti z odvetvia považujú tento krok za priamu reakciu na niekoľko kôl znižovania cien Tesly v uplynulých mesiacoch vrátane zliav až do výšky 20 % v Európe a USA. V Nemecku tak predaj vozidiel Tesla v januári medziročne vzrástol o vyše 900 %, čím sa v danom mesiaci stali najpredávanejším elektromobilmi v krajine.

Hoci skupina VW s 10 značkami bola v roku 2022 popredným európskym výrobcom elektrických áut a jej predaj dosiahol 352 000 kusov, odvážne zníženie cien Tesly prinútilo nemeckú skupinu, aby nasledovala tento príklad.

Nemecká automobilka nebude mať "inú inú možnosť, ako vstúpiť do cenovej vojny", aby si ubránila svoje miesto na trhu vozidiel na batérie, aj keď to znamená, že to načas zasiahne jej ziskové marže, povedal agentúre AFP priemyselný analytik Ferdinand Dudenhöffer.

Generálny riaditeľ VW Oliver Blume zatiaľ vylúčil všeobecný pokles cien všetkých elektrických áut, ale táto téma sa určite objaví, keď skupina na budúci týždeň predstaví svoje finančné výsledky za rok 2022.

V Číne, na najväčšom automobilovom trhu na svete, kde už "elektrifikácia" odvetvia dosiahla vysokú rýchlosť, Tesla nie je jediným rivalom VW, ktorý tam výrazne zaostáva aj za domácimi konkurentmi.

Predaj v Číne sa v súčasnosti podieľa približne 40 % na odbyte celej skupiny VW, ktorá má zhruba 16-percentný podiel na tamojšom trhu. Väčšinou ide o vozidlá s tradičnými spaľovacími motormi. V segmente elektromobilov má však VW v Číne podiel len 2,4 %, zatiaľ čo Tesla má 7,8 % a čínsky konkurent BYD 16 %.

Podľa údajov nemeckého denníka Handelsblatt aj množstvo ďalších čínskych výrobcov automobilov ako Wuling, GAC a Chery prekonávajú na domácom trhu VW.

Z viac ako 5 miliónov elektrických vozidiel predaných v Číne v roku 2022 pripadalo na VW len 155 700 kusov.

"V Nemecku zostáva jazdný výkon kľúčovým faktorom, keď si zákazníci vyberajú nové auto. Ale v Číne, kde ľudia trávia veľa času v dopravných zápchach a vysoko si cenia nové technológie, je interakcia auta so smartfónom a celková konektivita dôležitejšia," uviedol skonštatoval Gregor Sebastian, analytik Mercator Institute for China Studies.

VW očakáva, že Čína v blízkej budúcnosti urobí veľké pokroky v oblasti autonómneho riadenia, preto sa minulý rok spojil s čínskym špecialistom na čipy AI Horizon Robotics s cieľom urýchliť vývoj technológií inteligentného riadenia.

Napriek všetkým zmenám, ktoré sa prehnali týmto odvetvím, povesť nemeckých automobiliek zostáva v Číne tromfom, povedal prezident čínskej divízie VW Ralf Brandstätter.

"Nemeckí výrobcovia automobilov ako Volkswagen majú viac ako 80-ročné skúsenosti s výrobou áut pre rôzne trhy a zákazníkov, čo im poskytuje výhodu," dodal.

Mohlo by vás zaujímať: