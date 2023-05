Takzvané "youngtimery", teda 20 až 25 rokov staré vozidlá, by sa mohli oficiálne stať mladšími historickými vozidlami. Pre ich majiteľov by z toho plynuli rôzne výhody, napríklad potenciál sa časom stať majiteľom takzvaného "historického vozidla", teda veterána. Návrh novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke skupiny poslancov hnutia Sme rodina posunula Národná rada (NR) SR do druhého čítania.

Cieľom návrhu zákona je podľa navrhovateľov zadefinovať "mladšie historické vozidlá". Teda tie, ktoré majú preukaz mladšieho historického vozidla, ktorý vydá príslušný národný orgán Medzinárodnej organizácie historických vozidiel (FIVA).

"Vozidlo musí byť vyrobené pred viac ako 20 rokmi, ale nie viac ako 30 rokmi, a už sa nevyrába ako typ vozidla, je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí, obvykle sa používa vo voľnom čase, je prihlásené v evidencii vozidiel a po dosiahnutí veku 30 rokov má nárok na preukaz historického vozidla," uviedli predkladatelia.

Predkladaný návrh zákona nemá podľa predkladateľov žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti, má pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana.

