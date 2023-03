Stretnutie GTI, ktoré sa tradične konalo pri jazere Wörthersee v Rakúsku a miestnu komunitu už nezaujíma, Volkswagen presunie do Wolfsburgu.

V roku 1982 sa pri jazere Wörthersee v Rakúsku zorganizoval prvý GTI-Treffen, ktorý bol určený najmä pre majiteľov športových vozidiel Volkswagen. Neskôr si stretnutie vydobylo skutočne kultový status a svojím významom prekonalo označenie GTI aj značku Volkswagen. Nedávno úrady mestskej časti Maria Wörth oznámili, že v budúcnosti už toto stretnutie nepodporujú. Rozhodnutie zarezonovalo aj o vyše 900 kilometrov ďalej vo Wolfsburgu, kde sa na severe Nemecka nachádza centrála Volkswagenu a centrálna továreň. Už na budúci rok zorganizujú podobné stretnutie u nich doma a poskytnú tak vyznávačom značky komplexné podujatie ako alternatívu po zrušení rakúskeho stretnutia.

„Naši fanúšikovia GTI sú pre Volkswagen veľmi dôležití,“ hovorí Imelda Labbé, členka predstavenstva pre predaj, marketing a popredaj v spoločnosti Volkswagen Passenger Cars. Po tom, čo bolo stretnutie GTI pri jazere Wörthersee bohužiaľ zrušené, sme sa pomerne rýchlo rozhodli ponúknuť komunite fanúšikov GTI vo Wolfsburgu nový domov pre toto podujatie. Pri plánovaní akcie chceme brať do úvahy aj predstavy fanúšikov, pretože by to malo byť predovšetkým stretnutie pre nich. V súlade s tým budeme určite schopní ponúknuť v nasledujúcom roku niekoľko vrcholov a prekvapení."

