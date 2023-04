Spoločnosť uvádza, že ak by predpisy vstúpili do platnosti v júli 2025, musela by zastaviť výrobu niekoľkých modelov.

Volkswagen žiada Európsku komisiu, aby odložila zavedenie emisných pravidiel Euro 7 až na jeseň roka 2026. Spoločnosť uvádza, že ak by predpisy vstúpili do platnosti v júli 2025, musela by zastaviť výrobu niekoľkých modelov. Nateraz nešpecifikuje, ktoré vozidlá sú v ohrození, no podľa dávnejšie zverejnených informácií by medzi nimi mal byť napríklad typ Polo.

Wolfsburg podľa Automotive News Europe ako dôvod na odklad uvádza nedostatok resp. nepripravenosť dodávateľov komponentov potrebných pre realizáciu riešení, ktoré si budú nové predpisy vyžadovať. Problémom pritom nutne nemusia byť emisie pohonných jednotiek, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad, ale aj systémy potrebné na zachytávanie prachu, ktorý vzniká z odierania pneumatík či bŕzd automobilov.



Diskusia o Euro 7 prichádza po tom, ako EÚ pozmenila plánovanú legislatívu týkajúcu sa spaľovacích motorov v roku 2035. Vozidlá poháňané klasickými pohonnými jednotkami z trhu nutne nezmiznú, ale budú musieť používať iba syntetické e-palivo.

Zámerom Volkswagenu je, aby do roku 2030 tvorili 80 % ročného predaja značky elektrické vozidlá. Thomas Schäfer, šéf a automobilky Volkswagen, aj preto tvrdí, že éra dominancie spaľovacieho motora sa skončila a nedávnu diskusiu o e-palivách označil za zbytočný rušivý element.

Čítajte ďalej: