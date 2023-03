Koncept elektromobilu ID.2all má prísť s cenovkou pod 25 000 eur, no technologicky nerobí kompromisy.

Už Volkswagen ID.3 mal byť automobilom, ktorý bude mať dostupnú cenovku, no nakoniec sa Wolfsburgu nepodarilo naplniť plány na vyrovnanie ceny kompaktného elektromobilu s dobre vybaveným naftovým Golfom. Prichádza koncept ID.2all, ktorý má ešte väčšie ambície.

Volkswagen uvádza realisticky pôsobiacu štúdiu modelu, ktorý by mohol niesť označenie ID.2. Ak si ho chcete zaradiť do automobilovej hierarchie, vedzte, že s dĺžkou 4050 mm len mierne zaostáva za aktuálnou generáciou modelu Polo.

Elektrický kompakt prekvapuje objemom batožinového priestoru, 490 litrová kapacita je dostatočná aj na rodinné využitie, rázvor 2 600 mm je dokonca ešte štedrejší, než má súčasné Polo. Platforma MEB Entry umožňuje efektívne rozvrhnutie kabíny.

O pohon sa postará synchrónny elektromotor s výkonom 166 kW (226 k), ktorý prenáša silu na predné kolesá. Akcelerácia na stovku? Záležitosť menej ako sedem sekúnd. Ani maximálna rýchlosť na úrovni 160 km/h neznie zle.

Akumulátor so zatiaľ nešpecifikovanou kapacitou má mať dostatok energie na prekonanie 450 kilometrov na jedno nabitie. Sľubne vyzerá aj nabíjací výkon vozidla, kapacita elektrickej energie by sa z 10 na 80 % mala obnoviť v priebehu 20 minút. Solídne technologické zázemie indikuje aj avizovaná prítomnosť matrix LED svetlometov IQ.Light či systému Travel Assist.

Sériovú verziu vozidla uvidíme v realite do roku 2026. Volkswagen má ambiciózny plán ohľadom jej cenovej ponuky, základná cena sa má zmestiť pod 25 000 eur. Wolfsburg zároveň oznámil, že pracuje aj na ďalšom dostupnom e-aute, to by malo stáť menej než 20 000 eur.

