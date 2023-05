Znak GTI sa na modeli Polo objavil prvýkrát v roku 1998. Vtedy išlo o Polo tretej generácie a z verzie GTI vzniklo iba 3 000 kusov, z ktorých sa všetky krátko po oznámení tohto modelu vypredali. Malé, ľahké Polo, ktoré malo v najpredávanejších verziách výkon v rozmedzí 40 – 55 kW (55 až 75 koní), dostalo zrazu pod kapotu ostrý 1,6-litrový atmosférický štvorvalec s výkonom až 92 kW (120 k), upravený podvozok, kolesá BBS, športové doplnky na karosérii aj v interiéri a malý hot-hatch bol na svete. Ďalšie generácie pokračovali v tejto filozofii.

Ilustračné foto Zdroj: Volkswagen

Najnovší Volkswagen Polo GTI odzrkadľuje, ako ďaleko sa medzitým automobily dostali. Poháňa ho preplňovaný dvojliter 2.0 TSI vybavený technológiou priameho aj nepriameho vstrekovania benzínu, variabilné časovanie a dokonca aj variabilný zdvih sacích ventilov. Všetko to ovláda riadiaca jednotka so štvorjadrovým procesorom, aby boli reakcie motora na požiadavky vodiča maximálne spontánne a presné. A výkon? Na túto veľkosť karosérie ohromných 152 kW (207 k)! Maximálny krútiaci moment dosahuje hodnotu 320 Nm a je k dispozícii medzi 1 500 a 4 500 otáčkami. Na cestu sa prenáša cez 7-stupňovú prevodovku DSG poháňajúcu predné kolesá a systém XDS, ktorý simuluje samosvorný diferenciál a pomáha preniesť celú porciu výkonu efektívne na cestu. Vďaka tomu nie je problém zrýchliť z 0 na 100 km/h iba za 6,5 sekundy.



Udržať to všetko pod kontrolou pomáha aj špeciálne upravený podvozok znížený o 15 mm vybavený športovými pružinami, tlmičmi a stabilizátormi, ako aj pevnejšia predná nápravnica a spevnené riadenie. Samozrejmosťou sú väčšie, výkonnejšie brzdy a upravená aerodynamika pre lepšiu stabilitu vo vysokých rýchlostiach.

Ilustračné foto Zdroj: Volkswagen

A čím je výnimočná Edition 25? V prvom rade exkluzivitou. O nej vás presvedčia nástupné prahy s logom „One of 2 500“ (v preklade: Jeden z 2 500). Vnútri vás potešia exkluzívne športové sedadlá čalúnené perforovanou kožou s červenými nápismi GTI a kontrastným prešívaním rovnakej farby. Lesklý čierny dekor palubnej dosky s červeným nápisom GTI dotvára športovú atmosféru. Zvonku spoznáte špeciálnu edíciu vďaka čiernemu lakovaniu strechy, čiernym spätným zrkadlám a čiernym 18-palcovým ľahkým zliatinovým diskom Adelaide. Drobným, avšak neprehliadnuteľným detailom sú nálepky v tvare včelieho plástu za predným blatníkom a číslo 25 pred zadným. A ak chcete, aby bolo vaše Polo GTI Edition 25 ozaj na prvý pohľad jedinečné, objednajte si ho vo farbe Ascot Grey. Tá totiž pre bežné GTI nie je vôbec dostupná.