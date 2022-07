Volkswagen Phaeton v tomto roku oslavuje okrúhle 20. výročie. No dalo by sa polemizovať, či je dôvod na oslavu: prvá generácia sa plnohodnotného nástupcu nikdy nedočkala. Volkswagen si však pri tejto príležitosti pripravil sériu fotografií nástupcu, ktorého doteraz verejnosť nemala možnosť vidieť.

Otcom modelu Phaeton je bývalý šéf koncernu Volkswagen Ferdinand Piëch. Projekt luxusného sedanu s dvojitým véčkom v prednej maske sa datuje do 90-tych rokov minulého storočia. Phaeton mal Volkswagenu priniesť punc exkluzivity a vyššieho luxusu. No v modelovom portfóliu značky sa udržal len do roku 2016, kedy sa vedenie koncernu rozhodlo investovať do vývoja elektromobility namiesto luxusného segmentu.

Volkswagen Phaeton D2. Zdroj: Volkswagen

Pri príležitosti 20. výročia vzniku prvých produkčných kusov Phaetonu si Volkswagen pripravil sériu fotografií nástupcu, ktorý sa ale nikdy nedočkal produkcie. Pri jeho vývoji dizajnérsky tím vychádzal z celkovo štyroch prototypov. Vyhral dizajn, ktorý vidíte na fotografiách. Postavený mal byť na modulárnej platforme MLB, na ktorej stojí napríklad aj Audi A8.