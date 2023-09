Národná diaľničná spoločnosť bude od septembra vykonávať pravidelnú jesennú údržbu a kontrolu v diaľničných tuneloch na Slovensku. Hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková pre TASR informovala, že vodiči majú počítať s úplnou uzáverou dotknutých tunelov. Ak teda plánujete cestu po Slovensku, je dobré o tejto skutočnosti vedieť.

Ilustračný obrázok Zdroj: Dano Veselský

Uzavretie je plánované pre tunel Bôrik od 15. septembra od 8.00 h do 24. septembra do 24.00 h. Uzávera sa týka ľavej tunelovej rúry v smere do Žiliny. Uzavreté tiež budú tunely Svrčinovec a Poľana od 22. septembra od 20.00 h do 24. septembra do 20.00 h. "Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie," podotkla Žgravčáková.

