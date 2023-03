Manhart nie je v modeloch koncernu Volkswagen žiadnym cudzím pojmom, no toto je prvýkrát, čo si zaslúžila ich pozornosť Cupra. Do parády si hneď zobrali model Formentor VZ5, najvýkonnejší produkt značky. Aj keď sa táto premena môže zdať bezprecedentná, je to prirodzený spôsob Manhartu na to, aby zaujal. Napokon, 2,5-litrový preplňovaný radový päťvalec vo Formentore VZ5 je rovnaký ako v Audi RS 3, model, na ktorý si už Manhart posvietil v minulosti. Päťvalec štandardne ponúka maximálny výkon 287 kW (390 k) a 480 Nm, čo sú čísla, ktoré z Formentoru VZ5 robia najvýkonnejšiu a najrýchlejšiu Cupru všetkých čias.

Manhart Formentor CP 500. Zdroj: Manhart

Vďaka modulu MHtronic ale poskočil výkon Formentoru VZ5 o 100 koní na celkových 490 koní, a nezaostáva za ním ani krútiaci moment, ktorý po novom dosahuje 630 Nm, teda o 150 Nm viac oproti pôvodnej hodnote. Tieto hodnoty dokonca prevyšujú hodnoty úpravcu ABT Sportsline, ktorý Formentoru VZ5 „dal“ 450 koní a 530 Nm. Okrem zvýšenia výkonu dostal Formentor VZ5 nový výfuk s oválnymi vývodmi podobnými tým z Audi RS a odpružením H&R, ktoré ho "prilepilo" k zemi.

Napriek tomu, že mechanika je vrcholom tejto verzie, Manhart nezanedbal ani vizuálnu stránku úpravy. Formentor VZ5 tak prichádza s novými nálepkami v typickej bronzovej farbe Cupra a ponúka aj sadu nových 20-palcových kolies. Podľa Manhartu je táto príprava stále 1. etapou, druhá etapa by podľa slov úpravcu mohla priniesť ešte nový medzichladič, vzduchový filter a programovanie riadiacej jednotky. Ako vždy, cenovka zostáva neznáma.

