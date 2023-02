Server Car and Driver informuje o tom, že Mercedes-Benz plánuje poriadne upratať vo svojej ponuke automobilov. Jednou z obetí racionalizácie ponuky pritom údajne bude aj legendárne kombi triedy E, ktoré by v roku 2024 malo dostať svoju poslednú generáciu. Do histórie sa odoberie koncom tejto dekády a to aj spolu s kombi triedy C.

Okrem obľúbených kombíkov majú podľa Car and Driver osud spečatený aj aktuálne populárne SUV-kupé odvodené od modelov GLE a GLC. Z ponuky podľa všetkého vypadne aj typ CLS a z neho odvodený rodinný superšport AMG GT.

Mercedes-Benz už skôr oznámil, že zruší modely SLC a kupé a kabriolet odvodené od triedy S a podľa informácií Car and Driver zo zdroja na úrovni manažérov značky sa ponuka automobilov z aktuálnych 33 variácií v najbližších rokoch zúži na 14.

