Vedeli ste, že máme doma autora všetkých tých nablýskaných Ferrari, ktoré boli predstavené od roku 2007? Jedným z nich bolo napríklad aj zlaté Ferrari P540 Superfast pre klienta, ktorý je vášnivým zberateľom áut tejto značky a vlastní ich niekoľko desiatok. Na prvý pohľad nenápadný Slovák Branislav Maukš začínal u Forda, no navždy bude patriť medzi utajované hviezdy z preslávenej karosárne Pininfarina.

Ferrari P540 Superfast Zdroj: Archív

Prepracoval sa do malej skupiny štyroch dizajnérov pracujúcich výlučne na projektoch Ferrari. „Bolo to výnimočné obdobie, asi najlepšia skúsenosť. Vďaka týmto projektom som spoznal plno zaujímavých ľudí, napríklad Edwarda Walsona, hollywoodskeho producenta filmov Woodyho Allena, alebo rôznych bohatých ľudí z Japonska a ďalších krajín. S tímom som čelil aj úlohe vytvoriť auto de facto od nuly. Jediné, čo sme dostali, bol podvozok a motor,“ hovorí úspešný dizajnér, ktorý pracoval aj pre Maserati. Bola to pre neho cenná a zaujímavá kapitola života, ktorá ho odpichla tam, kde je dnes.

Zoznámte sa so šéfdizajnérom a zároveň riaditeľom Inovačného centra spoločnosti Aufeer Design (ten patrí od roku 2006 pod slovenský Matador Group). Ako sám povedal, potreboval nový cieľ a ten opäť splnil. „Vytvorili sme jedinečné miesto svojho druhu v Mladej Boleslavi, schopné zastrešiť všetky disciplíny, ktoré slúžia na podporu tvorby dizajnových modelov, a pokryť tak celý proces od skice až k modelu 1 : 1. V tomto sme u nás unikátny tím,“ hovorí kreatívny dizajnér. A ak si kladiete otázku, prečo opustil Ferrari, odpoveď je jasná. Okrem toho, že ich klientmi sú Bentley, Audi či Porsche, miluje naše „Česko-Slovensko“.

