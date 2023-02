Peugeot predstavil evolúciu pohonných jednotiek pre modely 3008 a 5008. Tie by sa neskôr mali dostať aj do iných vozidiel koncernu Stellantis. Novinkou je prítomnosť mild hybridného systému pracujúceho s napätím 48 voltov, ktorý by podľa oficiálnych informácií vozidlu mal umožňovať jazdiť aj v čisto elektrickom režime. To väčšina konkurencie s mild hybridom nezvláda.

Tajomstvom úspechu má byť kompaktný lítium-iónový akumulátor s kapacitou 432 Wh, ktorý by mal mať dostatok energie na príležitostnú bezemisnú jazdu v mestskom prostredí. Akumulátor neuberá miesto z batožinového priestoru. Energiou bude zásobovať elektromotor zapracovaný do novej samočinnej šesťstupňovej dvojspojkovej prevodovky, ktorý disponuje maximálnym výkonom 21 kW (29 k) a krútiacim momentom 55 Nm.

Centrom pohonného systému zostáva známy trojvalec PureTech so zdvihovým objemom 1,2 l. Tomu bude priamo pomáhať posilnený štartér pracujúci s napätím 48 V, ktorý prispeje k plynulejším štartom agregátu. Spotreba by mala klesnúť približne o 15 %. Úspora sa má dostaviť najmä v meste, kde elektrifikovaná jednotka s porovnaní s aktuálne dostupnými verziami PureTech spotrebuje na 100 km jazdy o 2,5 l benzínu menej. Mimo mesta by úspora mala predstavovať 0,7 l/100 km.

Trojvalec tu je ladený na 100 kW (136 k), pričom Peugeot deklaruje, že v prípade maximálne stlačenia plynového pedálu vie elektrický pohon vozidlu dodať extra 9 kW (12 k), ktoré prispejú k lepšej flexibilite a môžu eliminovať nutnosť podradenia.

Peugeot avizuje, že nový mild hybrid v ponuke nahradí motorizáciu PureTech 130 EAT8 a v Európe by mal byť dostupný v priebehu druhého kvartálu tohto roka. Novinka sa čoskoro nasťahuje aj pod kapotu modelov 208, 2008, 308, 308 SW a 408.

