Výroba elektrického Peugeotu e-208, ktorý v súčasnosti schádza z liniek len v trnavskom závode Stellantis Slovakia, by sa mohla rozšíriť aj o produkciu v španielskej Zaragoze. Informoval o tom TREND na základe informácií portálu Automotive News Europe od zdrojov z prostredia štvrtej najväčšej automobilky.

Podľa nich sa Stellantis už otvorene prikláňa k tomuto kroku. Dôvodom je vysoký dopyt po plne elektrickom hatchbacku. Produkciu v slovenskom podniku by to ohroziť nemalo.

Francúzi chcú svoje doma

Automobilka naznačuje, že španielska výroba je rozumným krokom, a to aj napriek tlaku francúzskej vlády, ktorá sa netají tým, že by produkciu elektrických vozidiel chcela pritiahnuť naspäť do krajiny.

Pred časom francúzsky minister financií Bruno Le Maire navrhoval, aby Stellantis vyrábal kompaktný elektromobil aj lokálne a dokonca mal o tejto skutočnosti diskutovať už aj s generálnym riaditeľom Stellantisu Carlosom Tavaresom, naznačuje Automotive News Europe. Portál vychádza z informácií zdrojov blízkych automobilke.

Stellantis v súčasnosti vyrába v Zaragoze na severovýchode Španielska malé autá vrátane modelu Opel Corsa. Produkcia trnavského elektromobilu by teda do tamojšieho portfólia vhodne zapadlo. Konečné rozhodnutie však ešte nepadlo, dodáva portál.

Nebolo by to však prvýkrát, keď výrobca prerozdelí produkciu jedného modelu do rôznych závodov. Napríklad klasická verzia Peugeotu 208 so spaľovacími motormi sa okrem Trnavy vyrába aj v marockej Kenitre, kde Stellantis nedávno investoval stovky miliónov eur do rozšírenia produkcie.

Presmerovanie výroby elektrických vozidiel mimo domovské krajiny sa však začína stávať skôr politickým problémom, keďže vlády v celej Európe bojujú o pracovné miesta v automobilovom priemysle.

Po období umiestňovania závodov na lacnejšie pracovné trhy je novým trendom ich centralizovanie do krajín pôvodu. Elektrické modely si napríklad Nemecko chce produkovať primárne v domovine.

Peugeot hrá prím

Stellantis však potrebuje premýšľať biznisovo a podľa toho sa pri smerovaní novej výroby bude aj rozhodovať. Model 208 a tiež aj jeho elektrická verzia patria dnes k najpredávanejším vozidlám v Európe a predbiehajú dokonca už aj Volkswagen Golf.

Navyše Španielsko patrí medzi krajiny, ktoré sa stali konkurencieschopnejšími pri investíciách do výroby elektromobilov z dôvodu priaznivých daňových podmienok a relatívne nízkych nákladov na prácu a energiu. Stellantis nateraz odmieta okolnosti a dianie komentovať.

Spoločnosť je však v lepšej vyjednávacej pozícii. Začiatkom tohto mesiaca uviedla, že v tomto roku očakáva vo Francúzsku zamestnať viac ako tisícku ľudí vo výrobe, strojárstve a predaji. Tiež sa už zaviazala, že vo Francúzsku vyrobí až dvanásť modelov elektromobilov. Pôjde o väčšie modely vyššej kategórie, ako je kompaktný sedan e-308 a e-408 strednej triedy fastback. Paríž však dúfa, že Stellantis v krajine postaví aj viac lacných vozidiel, ktoré pomôžu čeliť inflácii, uvádza portál.

Trnavskej automobilky by sa zmeny dotknúť nemali. So slovenským podnikom je Stellantis spokojný a navyše tu plánuje preinvestovať takmer 200 miliónov eur do modernizácie a rozšírenia výrobného programu.

Tunajšia automobilka v roku 2021 napriek pandémii vyrobila viac ako 316-tisíc vozidiel, pričom najviac sa vyprodukovalo modelu Citroën C3 (58,5 percenta). Pri produkcii vyše 131-tisíc vozidiel modelu Peugeot 208 dosiahol jeho podiel necelých 42 percent.

Podiel samotnej elektrickej verzie e-208 stúpol predvlani na takmer 14 percent, keď sa ho vyrobilo takmer 43-tisíc kusov, z čoho 83 percent smerovalo do štátov EÚ. Z Trnavy smerovalo predvlani k zákazníkom na Slovensku zhruba 1 700 vozidiel.

