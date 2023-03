Podľa dokumentov, ktoré zverejnil Carbuzz, bude možné vonkajšiu vrstvu laku na aute odstrániť jednoduchým zlupnutím, a to napríklad na miestach, kde boli škrabance. Zatiaľ sa iba šušká o tom, že najväčší prínos z tejto technológie by mohli mať SUV, aby dlhšie vyzerali ako nové, aj keď po jazde v teréne utŕžia zopár povrchových zárezov od okolitej prírody.

Toyota vyvíja farbu, ktorú bude možné odlúpiť. Škrabance by sa tak mohli stať minulosťou Zdroj: USTPO

Patent podrobne popisuje technológiu lakovania - najskôr sa nanesie základný náter, potom vrstva laku v hlavnej farbe auta. Potom nasleduje druhá vrstva s povlakom pripomínajúcim vinylovú fóliu. Táto technika umožňuje nanesenie číreho náteru na prvý farebný náter, po ktorom nasleduje jedna alebo viacero vrstiev lúpajúcej sa farby farby, pričom každá z nich môže mať vlastný číry náter. Vzhľadom na to, že vrstvy sa nanášajú s časovým odstupom, farba má čas zaschnúť a vrstvy sa navzájom nemiešajú a nelepia sa na seba.

Tento náter na vozidle bude odolný, ale dostatočne flexibilný na to, aby sadal jednoducho zlupnúť. Uvoľňovacia vrstva sa ovinie okolo okrajov karosérie auta. Táto technika by mohla pomôcť pri obnove pôvodného vzhľadu starnúceho auta, ktoré bolo roky vystavené prírodným živlom. Otázkou ale zostáva, nakoľko sa oplatí vývoj takéhoto produktu, respektíve lakovacej techniky. Bude to naozaj také efektívne, ako tvrdia dokumenty? To ukáže čas, ale možno sa to časom stane voliteľným doplnkom pre tých, ktorí sa starajú o svoje auto radi a naozaj poctivo...

