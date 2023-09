Značka Toyota sa rozhodla posunúť hranice bezpečnosti a pomôcť znížiť počet dopravných nehôd na slovenských cestách. Tento ambiciózny cieľ si kladie jedinečný projekt Bezpečne s Toyotou, ktorý chce otestovať limity mladých vodičov a ich áut v krízových situáciách a pripraviť ich na rizikové udalosti za volantom.

Kurzy zastrešujú profesionálni inštruktori z Centra Bezpečnej Jazdy na Slovakia Ringu v Orechovej Potôni. Čerstvým vodičkám a vodičom, ktorí majú vodičský preukaz aspoň 12 mesiacov (či o pár rokov dlhšie), ponúkajú zadarmo svoje know-how a dlhoročné skúsenosti. V spolupráci s Toyotou plánujú tento rok preškoliť zhruba 250 záujemcov. Najväčšiu šancu absolvovať tento kurz a získať skúsenosť na nezaplatenie budú mať tí, ktorí sa prihlásia medzi prvými.

Projekt Bezpečne s Toyotou Zdroj: www.eyemedia.sk

„Keďže bezpečnosť je hlboko zakorenená v našej DNA, rozhodnutie pre projekt Bezpečne s Toyotou bolo prirodzeným krokom. Dopravné štatistiky nehodovosti nás totiž presvedčili, že práve skupina prvovodičov je tá, ktorej treba dať šancu naučiť sa zvládať krízové situácie. Zároveň sme si ako Toyota dali za cieľ dosiahnuť v rámci globálnej vízie nulovú dopravnú nehodovosť,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Toyota a Lexus Slovensko Milan Kočka.

„Sme presvedčení, že kurz Bezpečne s Toyotou by mal absolvovať každý začínajúci vodič a vodička. V našom špecializovanom centre dokážeme simulovať viaceré krízové situácie, ktoré môžu vzniknúť v bežnej premávke. Je kľúčové si ich vyskúšať po prvý raz v bezpečnom prostredí a overiť si tak svoje šoférske zručnosti na vlastnom aute,“ deklaruje Peter Pecze, marketingový riaditeľ Sloavkia Ringu, pričom dodáva: „Tento typ kurzov by mal byť podľa nášho názoru pre vodičov povinný zo zákona, tak ako je to v mnohých krajinách západnej Európy. V rámci aktuálneho vývoja nehodovosti na cestách by sme sa mali zamerať na to hlavné – na prevenciu. Tento projekt môže byť skvelým začiatkom a príkladom toho, že sa to dá aj inak.“

Projekt Bezpečne s Toyotou Zdroj: www.eyemedia.sk

Potrebu projektu potvrdzuje aj Roman Török, vedúci oddelenia BECEP na Ministerstve dopravy SR, ktorý uvádza: „Vítame iniciatívu spoločnosti Toyota, ktorá sa týmto spôsobom podujala pomôcť k zníženiu nehodovosti na našich cestách. Môcť si natrénovať zvládnutie krízových situácií za volantom v bezpečných, simulovaných podmienkach je benefitom pre ďalšiu vodičskú prax.“

Možno si poviete, že by ste išli tiež, ale bohužiaľ, tento kurz je určený iba pre prvovodičov. Prečo? Odpoveďou sú policajné štatistiky, ktoré jednoznačne hovoria, že najrizikovejšími vodičmi sú tí, ktorí vlastnia vodičské oprávnenie dva až päť rokov. Najviac smrteľných nehôd spôsobujú vodiči druhý rok po absolvovaní autoškoly. Podľa štatistík Prezídia Policajného zboru SR pätinu nehôd (20,54 %) spôsobili v roku 2022 vodiči, ktorí mali vodičské oprávnenie do 5 rokov (vrátane) od jeho vydania.

Projekt Bezpečne s Toyotou Zdroj: www.eyemedia.sk

Je prirodzené, že vodiči, ktorí nemajú najazdené dostatočné množstvo kilometrov sú prvý rok po získaní vodičského preukazu na cestách opatrnejší. Navyše autoškoly sú skôr postavené na teoretických znalostiach ako na praktickom zvládnutí neštandardných situácií. Absolvovanie kurzu bezpečnej jazdy preto začínajúcich šoférov a šoférky naučí predvídať nebezpečenstvo na cestách, zvládať nedotáčavý šmyk, krízové brzdenie a vyhýbavý manéver na kopci, spoznať hranice seba a svojho auta a získať istotu za volantom.

Kto sa môže prihlásiť na tento kurz?

• Kurz je určený pre držiteľov a držiteľky vodičského oprávnenia, ktorí ho majú minimálne jeden a maximálne 5 rokov (vrátane)

• Kurz je určený iba jednej prihlásenej osobe, ktorá sa privezie na vlastnom aute a absolvuje s ním praktickú časť

• Maximálna kapacita jedného kurzu je 12 osôb

• Kurz prebieha v malých skupinkách do 6 osôb a trvá 3 hodiny

• Rozdeľuje sa na teoretickú a praktickú časť

• Pred samotnou jazdou absolvuje účastník 60-minútovú teoretickú prípravu

• Praktická časť trvá 120 minút, počas ktorej účastník absolvuje dva moduly na cvičisku: modul Rovina a modul Kopec

• Modul 1 Rovina: tréning krízového brzdenia na rôznych povrchoch, malý slalom

• Modul 2 Kopec: vyhýbavý manéver na klznej ploche, prejazd zákrutou dole kopcom, tréning prejazdu zákrutou s výjazdom do kopca

• Kurz je pre účastníkov, ktorí spĺňajú podmienky projektu Bezpečne s Toyotou bezplatný

Kurz je úplne ZADARMO, hradí ho spoločnosť Toyota, a trvá iba 3 hodiny. Prihlasovanie je možné cez rezervačný modul na stránke www.bezpecnestoyotou.sk. Každý účastník kurzu bude mať možnosť zapojiť sa na mieste do súťaže o zapožičanie vozidla Toyota C-HR s plnou nádržou na 2 týždne a ďalšie skvelé ceny. Tak prečo neskúsiť šťastie?