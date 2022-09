Textil ako obrazovka, výsuvné výduchy či skryté batohy: 10 kreatívnych detailov Škody Vision 7S

×

Cieľom dizajnových štúdií je často prenesenie odvážnych a futuristických ideí do praxe. Škoda Vision 7S tento predpoklad spĺňa do bodky. V automobilke som sa pýtal, či sa niektoré z nich prenesú aj do reality. Odpoveď bola jasná: Čím viac, tým lepšie!