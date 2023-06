Veľké rodinné SUV má niekoľko slabších miest, no negatíva dobieha kvalitou, jazdným komfortom a schopnosťou jazdiť neuveriteľne efektívne.

Lexus RX patrí medzi najpopulárnejšie luxusné SUV na svete, v podstate túto, dnes tak obľúbenú kategóriu, založil. Lexus s prvou generáciou prišiel v roku 1998. Na prelome milénií sa športovo-úžitkový model spoliehal na pohon šesťvalcového agregátu. Odvtedy sa toho veľa zmenilo.

Lexus RX 450h+ Prestige Zdroj: Filip Kadlečík

Japonská prémiová automobilka je špecialistom na hybridné pohony a typ RX je toho dôkazom. Po novom už je k dispozícii aj v prevedení plugin hybrid, ktoré som mal možnosť testovať. Má len jednu zásadnú slabinu, inak funguje fantasticky.

Vo vyššom segmente si už viete zaobstarať plugin hybridy, ktoré sa dobíjajú aj jednosmerným prúdom a to výkonom až 50 kW. V praxi to znamená, že jedna 20 až 25-minútová návšteva obchodu vám dá dostatok elektrickej energie na ďalších niekoľko dní či desiatok kilometrov bezemisnej jazdy.

Lítium-iónový akumulátor Lexusu RX 450h+ sa dokáže dobíjať iba striedavým prúdom pri maximálnom výkone 6,6 kW. V praxi teda jeho kapacitu dokážete z 0 na 100 percent dostať v priebehu približne 3 hodín, čo nie je na zahodenie, no konkurencia to zvláda aj rýchlejšie. Pri plugin hybridoch je možnosť rýchleho nabíjania zásadná, pretože zvyšuje využiteľnosť tejto technológie a pomáha eliminovať kilometre, ktoré vozidlo zbytočne absolvuje s vybitou batériou.

Na druhú stranu však treba vyzdvihnúť efektivitu hybridného systému modelu RX 450h+, ktorý vďaka rekuperácii kinetickej energie a jej následnej premene na elektrickú energiu aj po vybití akumulátora pomerne často jazdí v elektrickom režime.

Z rezerv spaľovacieho štvorvalca a rekuperácie si Lexus dokáže nazbierať dostatok energie na to, aby sa v meste aj s prázdnou trakčnou batériou rozbiehal v elektrickom režime, poprípade v ňom prešiel pár desiatok či stoviek metrov. Lexus a jeho materská Toyota sú lídrami v oblasti hybridných systémov a dokazujú to aj v praxi.

Lexus RX 450h+ Prestige Zdroj: Filip Kadlečík

Luxusné rodinné SUV v kombinovanej prevádzke dosahuje spotrebu na úrovni 6,7 l/100 km, aspoň taký bol môj priemer po absolvovaní 738,5 testovacích kilometrov zložených do veľkej miery z diaľničných presunov. Aj kvôli absencii rýchlejšieho nabíjania som vozidlo doplna nabil iba dvakrát, čo znamená, že plný potenciál plugin hybridu som využíval približne na necelých 20 % zo spomínanej porcie kilometrov. Napriek tomu spotrebu kultivovaného agregátu s nemalým zdvihovým objemom na úrovni 2,5 l chválim.

Elektrický dojazd na úrovni 60 kilometrov v závislosti od aktuálnych podmienok je skôr priemerný, prémiová konkurencia už zvládne ponúknuť aj podstatne väčší akčný rádius. Na denné dochádzanie do práce a následné nočné nabíjanie by však vo väčšine prípadov rozhodne mal byť dostatočný.

RX 450h+ je rafinované a elegantné SUV, ktorému plugin hybridný pohon vyslovene sedí. Keď treba, vie predviesť slušnú dynamiku, no vo všeobecnosti sa hodí najmä na komfortné plávanie našimi cestami. Nevadia mu ani rozbité úseky či väčšie nerovnosti, ktoré dokáže slušne maskovať.

Podobne ako modely ES či NX, ktoré tiež stoja na platforme GA-K, patrí RX medzi najkomfortnejšie automobily svojej kategórie. Výborné je aj z hľadiska odhlučnenia, jeho pohodlný charakter si zamilujete.

Bezmála päťmetrové SUV dôraz na komfort demonštruje aj vo svojej kabíne. Je konzervatívna, dominujú tu uhladené línie a tvary. Stavia na architektúre, ktorá je dnes považovaná za štandardnú a príjemne kombinuje technologické vychytávky so starými dobrými riešeniami, ktoré sú overené časom. Na mysli mám fakt, že na volante stále nájdete reálne tlačidlá a klimatizácia či hlasitosť sa taktiež nastavujú hardvérovými ovládačmi.

Na obrovskom centrálnom displeji je množstvo dotykových tlačidiel, ktoré sa nemenia - napríklad vyhrievanie či ventilovanie sedadiel. To si mimochodom viete prepnúť aj do automatického režimu, čo je veľmi príjemná funkcia, ktorou sa Lexus pýši.

Lexus RX 450h+ Prestige Zdroj: Filip Kadlečík

Infotainment už viac nie je slabinou Lexusu, no pri cenovke tohto vozidla by som už očakával prítomnosť 360° kamerového systému bez nutnosti priplácania za vyšší výbavový stupeň. Zaobídete sa bez neho, no pri podobne rozmernom SUV je neoceniteľným pomocníkom.

Medzi slabiny japonského SUV patrí aj menší batožinový priestor, ktorý sa objemom na úrovni 461 l s premiantmi v tomto segmente porovnávať nemôže. V kabíne je však miesta dosť a to, čo Lexus stráca v batožinovom priestore, dobieha kvalitou. Interiér je vyhotovený už tradične na špičkovej úrovni, ponuka materiálov je výborná, všetko lícuje a nič nevŕzga.

Kvalitný je podľa mňa aj dizajn exteriéru, ktorý nadväzuje na minulosť, no je elegantnejší. Čerešničkou na torte sú Quad-LED adaptívne svetlomety, ktoré majú pri plnom zopnutí diaľkových svetiel neuveriteľný výkon.

Ak by som vám na základe mojich skúseností mal poradiť pri výbere nového Lexusu RX, odporučil by som vám zvážiť kúpu práve testovaného plugin hybridu. V porovnaní s dynamickejším full hybridom RX 500h síce má menej výkonný spaľovací motor, no dokáže jazdiť výrazne efektívnejšie, má podobnú hmotnosť a rozdiely v cenovkách vrcholných verzií sú minimálne. Filip Kadlečík

motor a pohonný systém Lexus RX 450h+ Prestige Usporiadanie a počet valcov R4 Zdvihový objem 2 487 cm3 Max. výkon (benzínový motor) 225 kW / 305 k Typ elektromotora 2x synchrónny striedavý s permanentným magnetom Palivo benzínový motor Pohon všetky kolesá Prevodovka samočinná bezstupňová rozmery, hmotnosti a objemy Lexus RX 450h+ Prestige Dĺžka 4 890 mm Šírka 1 920 mm Výška 1 695 mm Rázvor náprav 2 850 mm Pohotovostná hmotnosť 2 240 kg Užitočná hmotnosť 540 kg Celková hmotnosť 2 780 kg Objem batožinového priestoru 461 l Objem palivovej nádrže 55 l Kapacita batérie 18 kWh jazdné výkony Lexus RX 450h+ Prestige Max. rýchlosť 200 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 7 s spotreba Lexus RX 450h+ Prestige Kombinovaná - normovaná 1,1 - 1,2 l/100 km emisie Lexus RX 450h+ Prestige Emisie CO 2 24 - 26 g/km Emisná norma Euro 6 AP aktuálne cenníkové ceny s dph Lexus RX 450h+ Prestige Základná cena modelu od 81 900 € Základná cena verzie od 88 900 € Cena testovaného exemplára 90 190 €