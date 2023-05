Cieľom Európskej únie (EÚ) je urobiť z Európy do roku 2050 prvý klimaticky neutrálny kontinent. Na ceste za týmto cieľom sa rozhodla, že do roku 2030 zníži emisie minimálne o 55 percent.

Balík právnych predpisov „Fit for 55“ upravuje viaceré už existujúce európske zákony o klíme a energetike a navrhuje viacero nových. Informoval o tom magazín TREND.

Jednou zo zásadných zmien, ktorou chce EÚ znižovať emisie v priemysle, doprave aj stavebníctve, je nedávno schválená revízia európskeho systému obchodovania s emisiami (EU ETS). O štyri roky, teda v roku 2027, by sa mal navyše zaviesť aj samostatný systém obchodovania s emisiami pre budovy a cestnú dopravu (ETS 2).

Spoplatnenie emisií a klimatická budúcnosť

Podľa údajov Eurostatu sa cestná doprava podieľa na celkových emisiách oxidu uhličitého na Slovensku takmer 17 percentami. EÚ vidí v znížení emisií z osobnej aj nákladnej dopravy v každej členskej krajine klimaticky lepšiu budúcnosť. Otázne je, ako sa to premietne do ekonomiky a cien. Podľa Inštitútu environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR, ktorý vypracoval Analýzu vplyvov balíka Fit for 55, samostatný systém obchodovania v cestnej doprave zníži emisie, no povedie k vyšším cenám v sektoroch dopravy.

Systém obchodovania s emisiami v cestnej doprave sa zameria najmä na dodávateľov palív a nie priamo na spotrebiteľov, teda vodičov. „Zahrnutí dodávatelia budú musieť odovzdať emisné kvóty na predané palivá či znížiť ich obsah v palive. Emisie tak budú stanovené nepriamo prostredníctvom konečného množstva paliva uvedeného na trh,“ vyplýva z analýzy.

Menej emisií, vyššie ceny

V praxi to však bude znamenať, že cena kvót sa prenesie na konečných spotrebiteľov palív. EÚ si od toho sľubuje väčšie využívanie ekologickejších a efektívnejších palív. Podľa Ministerstva dopravy SR možno očakávať zvýšenie cien fosílnych palív.

„O aké veľké zvýšenie však pôjde, bude závisieť od ceny emisnej povolenky na trhu, a to na základe dopytu a ponuky,“ vysvetľuje rezort v stanovisku pre TREND.

Distribútori palív tak s najväčšou pravdepodobnosťou ceny povoleniek premietnu do cien benzínu a nafty, a tak možno v konečnom dôsledku očakávať celkové zvýšenie cien pohonných látok.

Reformu obchodovania s emisnými kvótami privítalo a podporuje Ministerstvo životného prostredia SR. Podľa neho nejde len o spoplatňovanie emisií. Hlavnú výhodu vidí v nasmerovaní Európy na dekarbonizačnú trajektóriu. Neobáva sa, že by naša krajina nebola na emisné zmeny pripravená.

„Alokácia pre Slovensko je vo výške jeden a pol miliardy eur na obdobie rokov 2026 až 2032. Tieto zdroje EÚ sa ešte navýšia o 25 percent cez povinné spolufinancovanie zo strany štátu, ktoré má byť zabezpečené primárne z dodatočných národných výnosov z emisných kvót,“ uvádza rezort pre TREND.

Envirorezort verí, že prípadné zhoršenie ekonomickej stránky, napríklad v podobe zvýšených cien pre spotrebiteľov, pomôže dostatočne riešiť aj Sociálny klimatický fond. Ten má vzniknúť v roku 2026, teda ešte pred spustením systému obchodovania s emisiami v cestnej doprave a bývaní. Ministerstvo životného prostredia si od neho sľubuje, že vykompenzuje sociálne dosahy nového emisného systému užívateľom dopravy.

„Slovensko a ostatné štáty EÚ majú v rukách viacero nástrojov, ako kompenzovať vplyv klimatických politík na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Príkladom je historicky najväčší projekt obnovy starších rodinných domov za vyše 500 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR,“ dodáva rezort životného prostredia.

Čo čaká cestnú dopravu

Autodopravcovia sa s novoprijatou európskou smernicou ETS 2 postupne oboznamujú. Predpokladajú však, že zmeny v súvislosti s vyššou cenou benzínu a nafty výrazne ovplyvnia cenu za prepravu tovarov a osôb. „Cena emisnej povolenky v cestnej doprave je stanovená na 45 eur za tonu oxidu uhličitého. Podľa prepočtov Inštitútu environmentálnej politiky to v praxi bude znamenať navýšenie o dvanásť až štrnásť centov na liter pohonných látok, čím sa dopravcom automaticky navýšia náklady na prepravu, uvádza pre TREND prezident Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia Pavol Piešťanský.

Podľa odhadov to bude nárast približne sedem percent na kilometer, čo sa nakoniec prejaví na výslednej cene prepravy aj na koncových cenách tovarov. Podľa autodopravcov preto bude dôležité, ako si Slovensko nastaví využívanie Sociálneho klimatického fondu a ako bude kompenzovať zvýšené náklady obyvateľom.

