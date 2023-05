Škoda plánuje mať najširšie portfólio modelov vo svojej histórii. Popri spaľovacích automobiloch bude mať do roku 2026 viacero nových batériových elektromobilov. Veľká obmena ponuky sa začne už túto jeseň, kedy postupne spoznáme nové generácie modelov Superb a Kodiaq ovplyvnené konceptom Vision 7S.

Automobilka už odhalila siluety nástupcov svojich vlajkových lodí Superb (verzie liftback a combi) a SUV Kodiaq. Vozidlá sa budú ponúkať s benzínovými a naftovými motormi, ako aj s plug-in hybridnými a mild-hybridnými pohonnými jednotkami.

Silueta modelu Škoda Kodiaq novej generácie. Zdroj: Škoda

Štvrtá generácia modelu Superb sa chce naďalej zameriavať na obrovskú priestorovú ponuku a komfort, pričom k dispozícii budú verzie liftback a combi, zatiaľ čo druhá generácia modelu Kodiaq prinesie pokrok v oblasti bezpečnosti, technológií a všestrannosti.

Oba modely budú mať nové prvky výbavy, vylepšené technológie a prepracovaný interiér. Superb sa bude vyrábať v slovenskom závode Volkswagen v Bratislave, zatiaľ čo Kodiaq sa bude vyrábať v závode Škoda Kvasiny v Českej republike.

Budúcnosť Fabie

Škoda už v minulosti upustila od plánov týkajúcich sa novej generácie verzie kombi modelu Fabia kvôli prísnejším emisným predpisom. Navyše, ďalšia aktualizácia modelu Fabia tak, aby spĺňal emisné normy Euro 7, by ho predražila a pre zákazníkov by nebol dostupný. V rozhovore pre britský Autocar to uvádza Klaus Zellmer, CEO Škoda Auto.

Silueta modelu Škoda Superb liftback novej generácie. Zdroj: Škoda

Volkswagen v podobnom duchu hovorí o možnosti ukončenia výroby modelu Polo. Koncern VW sa zjavne pripravuje na budúcnosť bez malých automobilov so spaľovacími motormi. SEAT zatiaľ neoznámil, čo urobí s typom Ibiza. Modely Fabia, Polo a Ibiza jazdia na rovnakej platforme MQB-A0 a ich cena by sa podľa dostupných informácií musela zvýšiť o 5 000 eur, aby spĺňali predpisy normy Euro 7.

Obľúbené modely segmentu B budú čoskoro čeliť konkurencii plánovaných malých elektrických vozidiel skupiny VW, ktoré sa majú uviesť na trh v roku 2025 so štartovacou cenou okolo 25 000 eur.

