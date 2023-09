"Keďže zavádzanie inovatívnych a ekologických riešení je jednou z našich priorít v rámci výstavby a údržby, urobili sme si analýzu, ktorá porovnala výbojkové a LED svietidlá. Komparácia jednoznačne ukázala, že LED svietidlá prinesú úsporu elektrickej energie, a teda aj celkovú úsporu prevádzkových nákladov - LED svietidlo má dlhšiu výdrž," uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.

Na snímke tunel Bikoš, ktorý je dlhý 1150 metrov a je súčasťou výstavby rýchlostnej cesty R4, ktorá bude tvoriť severný obchvat mesta Prešov. Zdroj: František Iván

Je v ňom celkovo osadených 400 kusov LED svietidiel, pričom intenzita osvetlenia sa podľa jej slov reguluje plynule a automaticky. Tunel je súčasťou úseku R4 Prešov-severný obchvat, I. etapa, ktorý bude odovzdaný motoristom do užívania 25. septembra. Je to dvojrúrový tunel s dĺžkou takmer 1,2 kilometra. Maximálna rýchlosť v ňom bude 100 kilometrov za hodinu a denne by ním malo prejsť 15 000 vozidiel.