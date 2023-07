Superb oslávi budúci rok 90 rokov. Pôvodný Superb 640 sa vyrábal v rokoch 1934 až 1949. Názov oživila Škoda v roku 2001 a už vtedy začala značka oslavovať veľký úspech. Celkovo sa doteraz predalo 1,56 milióna Superbov, prvej generácii patrí 137 000 kusov a potom sa potenciál značne zlepšil uvedením kombi verzie. V druhej generácii sa predalo 618 000 modelov a v tretej 805 000.

Podiel kombi sa od druhej po tretiu generáciu zvýšil z 35 na 56 percent. Z týchto údajov sa dá usúdiť, že aj s novou generáciou bude kombi lákavejšia ponuka.

Škoda Superb štvrtej generácie. Zdroj: Škoda Auto

„Škoda Superb je už po desaťročia synonymom výnimočného komfortu, priestoru, najmodernejších technológií a maximálnej bezpečnosti. Pri príprave nadchádzajúcej generácia našej vlajkovej lode portfólia automobilov so spaľovacími motormi sme využili všetky naše skúsenosti, aby sme všetky tieto vlastnosti ešte vylepšili. Nová štvrtá generácia modelu Škoda Superb dokonale doplní naše portfólio, ktoré má pre každého zákazníka ten správny produkt. Zákazníci si okrem toho môžu vybrať zo širokej ponuky pohonných jednotiek – či už ide o plug-in hybridnú verziu, niektorý z našich vysoko vyspelých a úsporných spaľovacích motorov, alebo pri modeli Superb prvýkrát aj o mild-hybridnú pohonnú jednotku," uviedol Klaus Zellmer, predseda predstavenstva spoločnosti Škoda Auto.

V porovnaní s predchodcom bude nový Superb vyšší, užší a dlhší, to platí pre verziu hatchback aj kombi. V automobilke zväčšili priestor nad hlavami pasažierov zhruba o centimeter, ako aj batožinový priestor. Ten bude mať po novom objem 645 pre liftback, alebo 690 litrov pre kombi. Exteriér je zatiaľ stále zakamuflovaný, no vo vnútri dostane Superb nové "media-rozhranie" až do veľkosti 12,9 palca. V Škode vyzdvihujú ergonomický vzťah medzi digitálnymi a fyzickými spínačmi. Strednú časť medzi prednými sedadlami „upratali“ najmä presunutím radiacej páky na stĺpik riadenia.

Škoda Superb štvrtej generácie. Zdroj: Škoda Auto

Čo sa týka motorizácií, Superb bude k dispozícii s tromi benzínovými a dvoma naftovými motormi, ako aj s plug-in hybridom. Prvýkrát bude dostupný aj ako mild-hybrid. Manuálnu prevodovku by ste v konfigurátore hľadali márne, všetky pohonné jednotky sú spojené so sedemstupňovou automatickou prevodovkou DSG. Pre benzínové motory bude k dispozícii 1,5 TSI (mHEV) a dvojliter TSI, výkon sa bude pohybovať od 110 do 195 kilowattov. Dvojlitrový naftový motor bude k dispozícii s výkonom 110 alebo 142 kilowattov a systémový výkon plug-in hybridného pohonu (základ 1,5 TSI) sa odhaduje na 150 kilowattov.

Plug-in hybrid bude iba pre tých, ktorí sa rozhodnú pre verziu kombi. Kapacita batérie sa takmer zdvojnásobila na 25,7 kilowatthodín a bude ju možné nabíjať aj jednosmerným prúdom, a to výkonom až 50 kilowattov. Nabíjanie striedavým prúdom bude mať nabíjací výkon od 2,3 kilowattov do 11 kilowattov. Škoda Auto predstaví štvrtú generáciu modelu Superb v novembri 2023. Vyrábať sa bude v slovenskom závode koncernu Volkswagen v Bratislave.

